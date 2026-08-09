Строил города. И в нашей стране, и за границей

В СТЕРЛИТАМАК ЗА ЗНАНИЯМИ



Мидхат Садыков родился в селе Буриказган в 1947 году. Это был удивительный мальчик. Когда он пошёл в школу, ему всё нравилось: учёба, учителя, товарищи. Мидхат принадлежит к тем редким людям, которые минусы превращают в плюсы. В дальнейшем это определило его судьбу. Окончив восемь классов, юноша отправился учиться в Стерлитамак, поступил в строительный техникум.

– Мидхат Мазитович, какие впечатления оставили студенческие годы?

– Самые прекрасные! Ведь я был молод, мне нравилось учиться, общаться с ровесниками. Возглавлял техникум Григорий Иванович Тимофеев – просто легендарная личность: фронтовик, сильный, честный, требовательный, но при этом очень добрый человек. Он установил строгую дисциплину, не на словах, а на деле заботился о студенческом быте. И наша жизнь катилась как по рельсам, поэтому времени хватало и на учёбу, и на спорт, и на художественную самодеятельность.

День начинался с линейки. За построение отвечал преподаватель физкультуры Алексей Иванович Шибанов – выпускник ленинградского военного института физической культуры (ВИФК) им. П.Ф.Лесгафта. Замечательный, уважаемый всеми студентами педагог. Линейка сразу настраивала на рабочий лад.

– Отстающих не было?

– Ни в коем случае! Но мы не только учились, ещё и спортом занимались.

– Ваш вид спорта?

– Лыжи. Участвовал и в городских, и в республиканских соревнованиях. Получил сначала второй разряд, потом первый. Бывал просто счастлив, когда меня награждали на линейке.

На третьем курсе преподаватель музыки обнаружила у меня способности к пению. Я так увлёкся спортом и музыкой, что забросил учёбу, и меня лишили стипендии. Пошёл к Григорию Ивановичу. Он вызвал Алексея Ивановича, который за меня заступился: мол, на соревнованиях я отстаиваю честь техникума. Григорий Иванович взял с меня обещание подтянуть учёбу и дал приказ главбуху выплатить мне стипендию.



АРМИЯ. ПЕРВАЯ СТРОЙКА. УЧЁБА



В 1966 году Мидхата призвали в армию. Он служил в Энгельсе, в строительных войсках.

– Мы строили жильё для лётчиков дальней авиации. Любили смотреть, как приземляются самолёты. Красивое было зрелище!

– Сколько лет служили?

– Три года.

– Дедовщина была?

– Нет. Наоборот, старослужащие, бывало, делились с нами едой, которую им из дома присылали.

– Вы все три года служили в Энгельсе?

– Нет. Через три месяца меня перевели в Самару. Когда служил там, параллельно учился в строительном институте им. Микояна – год на подготовительном, год на вечернем. Первый курс окончил в армии. Её я вспоминаю с большой теплотой. А как же иначе: полковники Петрухин и Спивак дали разрешение учиться в институте. Атмосфера была дружелюбная, мы все друг другу старались помочь.

Получил высшее образование заочно уже после армии в 1974 году.



ГОРОДА И ГОДЫ



После службы Мидхат Садыков вернулся в Стерлитамак. Поступил на работу в знаменитый трест «Башсантехмонтаж», получил распределение в Кумертау. Затем трест перевёл молодого специалиста в Стерлитамак, в монтажное управление «Промвентиляция», где он работал начальником участка.

Тогда, в 60–70-е годы, возводили цеха заводов – опытного, «СК» и «Каустика». Специалисты уезжают туда, где нужны больше всего, – строить города, у которых названия нет. Мидхата Мазитовича Садыкова перевели в Приморский край. В 80-е годы он работал в Находке.

– Мидхат Мазитович, что строили в тех краях?

– В основном жильё, заводы, торговые порты. Мы возводили грандиозный порт «Восточный» – самый большой в Советском Сою­зе. Его строительство было объявлено Всесоюзной ударной стройкой.

– Странное название для города – Находка…

– За ним кроется легенда. Название городу дала расположенная рядом бухта. Она была открыта русскими моряками летом 1859 года. Старожилы города рассказывают: «Увидев ранее неизвестную бухту, один из моряков корвета «Америка» воскликнул: «Вот это находка!» Так её, а потом город и назвали.

– Нелегко приходилось строителям?

– Работа как работа. Климат, конечно, не сахар. Зимой шквальные ветры, весна затяжная и прохладная, лето непривычно влажное.

В 1988 году М.М.Садыкова направили за границу, во Вьетнам.

Он рассказывает:

– Вьетнам и Монголия были, так сказать, тоже нашими республиками, на обеспечении Советского Союза.

При техническом содействии СССР во Вьетнаме было построено свыше 300 промышленных объектов, введены в эксплуатацию тепло- и гидроэлектростанции.

– Какая организация занималась строительством?

– Была создана Советская строительно-монтажная организация, которая буквально с нуля возвела несколько сотен зданий самого различного предназначения. Все объекты строились по самым передовым технологиям, с учётом всех современных требований.

– Что строили вы?

– Пиритную обогатительную фабрику в 100 кило­метрах от Ханоя.

– Как жилось во Вьетнаме?

– Хорошо. Работа привычная, люди приветливые, зарплата, что немаловажно, в долларах. Но там я первый раз услышал термин «инфляция». У нас в Союзе такого явления не было.

В гостях, знаете ли, хорошо, а дома лучше. В конце 90-х поехал обратно в Находку. Всё было нормально. Но как же я был рад вернуться в родной Стерлитамак! Трудился в управлении треста «Башсантехмонтаж» заместителем директора.

Сейчас на пенсии, но всё равно работаю. Не могу дома сидеть.

– А семья?

– Я женился на девушке, которая училась со мной в Стерлитамакском строительном техникуме. У нас с Натальей Алексеевной сын Руслан, дочка Маргарита и шесть внуков.

– Широко известна восточная притча о том, что человек не зря прожил жизнь, если посадил дерево, построил дом, родил сына.

– Значит, со мной всё в порядке. Сколько посажено деревьев на комсомольских субботниках – не сосчитать, как и построенных домов. Свой дом мы строили вместе с женой, детей родили.

Фото Сергея Крамскова.