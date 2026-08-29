Сегодня мы чествуем бойцов подразделений специального назначения. Дата выбрана неслучайно: в 1977 году появилась УРСН — учебная рота спецназа, ставшая основой отряда «Витязь». Официально праздник был установлен в 2006 году указом Президента РФ. Символом нового подразделения, выделяющим его среди других войск, стал краповый берет.

Накануне воинского праздника мы пообщались с председателем Союза ветеранов спецназа «Братство краповых беретов» в г.Стерлитамаке Александром Зиминым.

- Я родился и провёл раннее детство в Стерлитамаке, на Выселках, - рассказывает Александр Иванович. – Позднее родителям выделили квартиру в посёлке Рощинском, поэтому в школу я пошёл там. С детства увлекался спортом, наверное, были природные данные. Занимался серьёзно лёгкой атлетикой, занимал призовые места, выигрывал соревнования. Потом меня привлекло самбо, в том числе боевое. А уже в подростковом возрасте ещё и музыка затянула.

После девятого класса поступил в 29-е училище, получил профессию мебельщика. Выпустился в конце мая 1996 года и сразу пошёл в военкомат. Я хотел, чтобы меня призвали на службу вместе с моим другом, с которым жили в одном дворе. Уже 18 июня я убыл в ряды Российской армии.

Я мечтал, как и многие мои ровесники, получить опыт в каком-нибудь элитном подразделении – воздушно-десантных или пограничных войсках. Мне тогда мало что было известно о таком серьёзном подразделении, как спецназ. В Уфе на сборном пункте заявил о желании служить там, и после распределения попал на Северный Кавказ. В Моздоке - городе в Северной Осетии, который находится вблизи со Ставропольским краем, Кабардино-Балкарской, Чеченской республиками и Ингушетией, прошёл отбор в группу специального назначения.

Мы, новобранцы, прибыли на специальную территорию, где проходили подготовку. С нами работали серьёзные инструкторы, которые уже имели опыт боевых действий во время первой чеченской войны. Из всего прибывшего молодого состава, отобранного сначала по желанию, выбрали тех, кто выдержал физическую нагрузку. В группу попали около 50 человек, которые тренировались непосредственно в режиме боевой подготовки. После жёстких тренировок через почти два месяца остались всего пять человек.

В то время заканчивалась Первая чеченская кампания. 31 августа 1996 года в Хасавюрте был подписали документ о прекращении боевых действий. Многие старослужащие, которые вели у нас подготовку, увольнялись в запас, оставались только инструкторы, офицеры и прапорщики. Наша группа выполняла задачи по выводу войск из Чеченской Республики, прикрывала колонны военнослужащих, выполняла опасные боевые задачи, участвовала в штурме Грозного, Самашек, Бамута.

Боевики ещё продолжали действовать, поэтому мы выезжали на засады, охрану приграничной территории Российской Федерации, сопровождали высокопоставленных лиц – генералов, прибывших на Северный Кавказ.

В конце июля 1997 года мне удалось сдать сложный экзамен на право ношения крапового берета. Мы уже были опытными бойцами и обучали молодых солдат. Наши усилия помогли спецназу пополняться, и те ребята, которых мы подготовили, участвовали во Второй чеченской кампании.

На самом деле затишье между двумя войнами было обманчивым. Боевики никуда не делись, устраивали нападения на военнослужащих, готовились, набирались сил, вооружались, пополняли личный состав. Мы это всё понимали, чувствовали, что скоро будет продолжение боевых действий.

Часто вспоминаю командира группы, погибшего во время боевых действий старшего лейтенанта Игоря Устелёмова. Он прошёл Первую чеченскую кампанию, погиб во время столкновения с боевиками. С 1996 по 1998 год числился пропавшим без вести. 9 августа 1996 года колонна, возвращавшаяся из Грозного, попала в засаду. Старший лейтенант Игорь Устелёмов был ранен, захвачен боевиками в плен и расстрелян. За мужество и отвагу, проявленные в боевой операции, преданность воинскому долгу и военной присяге Указом Президента РФ он был награжден орденом Мужества (посмертно). Его именем названа улица в родном Челябинске.

- Были во время службы экстремальные ситуации?

- На тот момент их было много, но меня Бог миловал. Нас в любое время могли поднять по тревоге. Наша боевая группа должна была выдвинуться на вылазки боевиков. Однажды мы прибыли в один населённый пункт, увидели на дороге уничтоженную машину с бойцами, среди них были офицер и водитель. Боевики уже отходили в горы, чтобы избежать столкновения. Таких случаев было много, но этот запомнился особо. Бывало, что стреляли по нашей группе, но в очень серьёзных боестолкновениях я не участвовал. Самых отличившихся ребят наградили орденами Мужества, медалями «За отвагу», краповыми беретами за боевые заслуги. К слову, такой берет – не часть формы, а почётная награда за проявленную отвагу. Например, наш земляк Руслан Абдуллин, участник штурма Грозного во время Второй чеченской кампании, был награждён орденом Мужества и краповым беретом за боевые заслуги.

- Когда вы уходили на боевые задания, соблюдали какие-нибудь ритуалы?

- Была у нас такая традиция – не брать на выполнение боевой задачи бойцов в день их рождения. Или такой – не стоит класть берет на подушку перед выездом на задание. Думаю, это многие понимают.

Если говорить о традициях, то право носить спецформу и шевроны тоже надо заслужить. Для этого необходимо пройти испытания, сдать экзамен, и только тогда с честью получить такую привилегию.

- Были у вас во время службы моменты, которые вы вспоминаете с теплотой?

- Служба в спецназе – огромная школа жизни, которая глубоко засела во мне. Я обрёл много верных друзей – настоящих братьев, и мне это очень дорого. Часто вспоминаю их, общаюсь, поддерживаю постоянную связь с боевыми товарищами, живущими в разных частях России.

Спецназ дал мне и многим ребятам из Стерлитамака важные уроки. Там человек ценится по поведению, поступкам. После Первой чеченской кампании сержантский состав увольнялся, и я, будучи рядовым, выполнял задачи сержанта. Постепенно мне присвоили звание младшего сержанта, потом – сержанта, старшего сержанта. Уволился я в звании старшины.

- Как сложилась ваша жизнь после службы?

- Вернувшись домой, я столкнулся с проблемой в трудоустройстве. В конце 90-х это испытали многие. На работу нигде не принимали, к тем, кто прошёл Чечню, относились с опаской. Но мы всё преодолели, нашли себя, сейчас все востребованы, занимают хорошие должности, ведут свой бизнес. Тем более, что боевой опыт и закалившийся характер не дают уйти в себя, заставляют находить верные решения, идти к поставленной цели.

Я после службы в спецназе никак не видел себя в той профессии, которой обучался в ПТУ. Не сразу, но у меня получилось найти работу в охране одного из заводов, сейчас тружусь в службе безопасности предприятия, охраняю важные объекты.

В своё время я решил повысить свой уровень, получить образование в той сфере, которая была мне близка. Окончил Стерлитамакский филиал Уральской государственной академии физической культуры по специальности «Физическая культура и спорт».

- Вы общаетесь с ребятами, прошедшими службу в спецназе, поддерживаете друг друга?

- В 2007 году в городе создано общественное объединение «Союз ветеранов спецназа». Мы дружим, общаемся, помогаем друг другу, стараемся приносить пользу обществу, своему городу. Это занятия с подрастающим поколением – проведение соревнований по силовым видам спорта, рукопашному бою, боксу. Проводим уроки мужества для школьников. Мы поддерживаем также семьи погибших ребят не только города, но и республики. Ездим устанавливать памятные плиты, проводим соревнования, участвуем в мероприятиях.

Один из ветеранов спецназа Ильдус Маняпов сейчас возглавляет общественную организацию «Союз участников вооружённых конфликтов в Чеченской Республике «Набат». Указом Президента России Владимира Путина награждён орденом Мужества.

Мы чтим старшее поколение воинов – ребят, прошедших службу в Афганистане. Перенимали их боевой опыт, воинские традиции.

С начала специальной военной операции стало очевидно, что наш боевой опыт найдёт применение. Многим ребятам пришла повестка, другие отправились служить добровольно. Среди них Азат Кидрячев, Константин Мурыжников, Денис Барсуков, Владимир Егоров – сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО по городу Стерлитамаку. Некоторые из них сейчас находятся на передовой, другие были ранены и уволены в запас. Наша ветеранская организация с самого начала оказывает поддержку тем, кто защищает Родину. Мы не всегда это афишируем, но стараемся направить на фронт всё, что может облегчить жизнь бойцов в условиях военного времени. Огромная благодарность неравнодушным жителям города, которые вносят неоценимый вклад в общую победу.

Кроме того, продолжаем общение с действующими отрядами спецназа, ветеранскими организациями, ездим к ним в гости и приглашаем их к себе, чтобы они пообщались с нашим молодым поколением. В лагерь «Юный спецназовец» не только мы ездили, но и действующие военнослужащие, проводили с отрядом тренировку.

Среди ветеранов спецназа много тех, кто прошёл Северный Кавказ, Сирию, СВО, имеет высокие звания. Есть много традиций, которые мы чтим. Хотелось бы, чтобы сегодняшние спецназовцы их не забывали, относились с уважением. Молодому поколению надо заниматься своим развитием – как физическим, так и духовным, чтобы быть полноценной личностью.

- Расскажите о своей семье.

- У всех моих друзей крепкие семьи, растут дети. У нас с супругой два сына, мы вместе больше 20 лет. Работаем, занимаемся общественными делами.

- Что вы пожелаете братьям-спецназовцам в честь воинского праздника?

- Всем своим братьям желаю сохранять боевой дух, который был воспитан в отрядах спецназа России, всегда быть востребованными у молодого поколения, передавать свой опыт, оставаться достойными сынами нашей Родины.

Эльвира ЛУКМАНОВА