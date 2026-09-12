Симфония растений

В Стерлитамаке действует инициативная группа озеленителей-любителей. Работают они на общественных началах и совершенно бесплатно.

Рассказывает представительница этой замечательной группы Людмила Скрипник:

– Нас 16 человек. Мы только начали работать. Чего мы хотим? Чтобы наш город в целом и придомовые участки в частности превратились в сад с цветами, деревьями, экзотическими кустарниками.

Задумали привлечь к нам пенсионеров. Некоторые из них тоскуют, даже впадают в депрессию. Хочется подарить умным энергичным людям интерес к жизни. Высаживание растений и уход за ними – это не только полезная для здоровья физическая нагрузка, но и духовная радость, которая рождается от совместного труда с единомышленниками, живого общения с ними.

К нам ещё относится зелёный экопатруль – 400 человек.

– Чем занимается зелёный патруль?

– Безвозмездно озеленяем город. Оздоравливаем деревья.

– Приведите, пожалуйста, пример.

– Когда на улице Ибрагимова начались ремонтные работы, мы ставили защитные сетки на берёзы. А потом деревья необходимо было пролечить. Мы это сделали.

На набережной Стерли тоже есть активисты, которые ухаживают за зелёными насаждениями.

НОВАЯ ВСТРЕЧА

Наша газета писала о Лилиане Миргасимовне Скрипник, которая разбила у дома чудесный цветник, посвятив его воинам специальной военной операции. Но этим её деятельность не ограничивается. Она говорит:

– Я вступила в зелёный экопатруль четыре года назад. Наша организация самодеятельная, демократическая.

Улица Строителей стала преображаться. Мы не бросили деревья: лечили липы садовым варом. А другие деревья поливали и лечили, привлекали специалистов. И всё посаженное принялось, начало расти и радовать глаз. Администрация города пошла нам навстречу, активно помогают волонтёры.

– Лилиана Миргасимовна, чтобы выращивать растения, ухаживать и оздоравливать их, нужны специальные знания…

– У нас есть консультант – кандидат биологических наук Валентина Анатольевна Михайлова. Её супруг Виталий Николаевич – наш главный помощник в озеленении придомовых территорий. Вместе мы сажали ели на улице Строителей. В первый год посадили 79 деревьев. Потом ещё подсаживали.

– На какие средства? Ели – дорогое удовольствие.

– Деньги давал народ. Есть на улице Строителей аллея Победы. Там растут именные ели. Люди сажали их в честь своих родных – воинов Великой Отечественной войны.

Многие подхватили нашу инициативу.

– Гуляя по городу, замечаю придомовые палисадники с просто сказочными цветниками, где красуются гортензии, радуют махровые георгины, умиляют анютины глазки.

– Люди не просто тянутся к красоте. Они хотят сами её создавать.

ЧАТ «ЛЮБИТЕЛИ-ОЗЕЛЕНИТЕЛИ»

По словам Людмилы Скрипник, много приходилось заниматься агитацией. Там, где были неухоженные придомовые участки, ходили по квартирам. Рассказывали, что от красивой, ухоженной придомовой территории зависит настроение, а оно, как известно, значительно влияет на самочувствие.

Огромное агитационное значение имеет палисадник, посвящённый воинам СВО.

Люди подходят, когда там работает Лилиана Миргасимовна, спрашивают, как начать дело, какие растения лучше выбрать, у кого спросить разрешение на разбивку цветника. Много вопросов задают.

Рассказывает Лилиана Миргасимовна:

– Однажды подошла ко мне девушка, спросила, как у меня всё получилось, пожаловалась, что уж больно запущенный участок у дома, где она живёт.

Я опытом поделилась, рассказала, что и как. Она всё внимательно выслушала и ушла.

Через год прохожу мимо этого дома. Ба! Палисадник, словно самоцвет, всеми красками переливается: гортензии, бархатцы, золотые шары, хризантемы…

Меня часто спрашивают, кто дал разрешение на устройство палисадника. Я разрешения ни у кого не спрашивала. Стихийно всё получалось.

– Какую информацию вы размещаете в чате?

– Фотографии палисадников, редких цветов, информацию от наших активистов, призывы: «Ваш путь – лучшее доказательство того, что созидание красоты всегда возвращается сторицей. Мы рады, что вы с нами!»

Организуем «калейдоскоп цветов». И конечно, делимся идеями и разными задумками, секретами, даём друг другу полезные советы.

– Какие планы?

– Мы хотим ещё раз заявить о себе, рассказать о наших зелёных дворах.

Ко Дню пожилых людей собираемся провести с подписчиками нашего чата большой красивый праздник.

Евгения Дьяконова

Фото из архива Л.Скрипник