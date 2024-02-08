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В редакцию газеты «Стерлитамакский рабочий» поступило шесть однотипных сообщений о планируемом теракте
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Здоровье
8 Февраля , 15:54

Больницы Башкирии в 2023 году получили 15 аппаратов для ИВЛ

Одним из основных достоинств нового оборудования является его высокая гибкость, позволяющая полностью адаптировать работу к индивидуальным потребностям каждого пациента. Теперь специалистам будет проще и эффективнее проводить вентиляцию лёгких у взрослых и детей.

Больницы Башкирии в 2023 году получили 15 аппаратов для ИВЛ
Больницы Башкирии в 2023 году получили 15 аппаратов для ИВЛ

Представители регионального министерства здравоохранения подчеркнули, что данное оборудование обладает автоматической настройкой параметров вентиляции в зависимости от состояния больного. Оно может работать как в автономном режиме, так и передавать данные через беспроводной интерфейс.

"Приобретение нового оборудования для больниц в Башкортостане стало возможным благодаря реализации национального проекта "Здравоохранение". Кроме того, в планах на следующий год поставить ещё 14 аппаратов. Это значительно повысит возможности в оказании медицинской помощи пациентам", - подчеркнули в ведомстве.

Источник: ИА "Башинформ" 

Фото: минздрав РБ

Автор:
Теги:"нацпроекты"
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