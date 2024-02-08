Больницы Башкирии в 2023 году получили 15 аппаратов для ИВЛ

Представители регионального министерства здравоохранения подчеркнули, что данное оборудование обладает автоматической настройкой параметров вентиляции в зависимости от состояния больного. Оно может работать как в автономном режиме, так и передавать данные через беспроводной интерфейс.



"Приобретение нового оборудования для больниц в Башкортостане стало возможным благодаря реализации национального проекта "Здравоохранение". Кроме того, в планах на следующий год поставить ещё 14 аппаратов. Это значительно повысит возможности в оказании медицинской помощи пациентам", - подчеркнули в ведомстве.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: минздрав РБ