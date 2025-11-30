Бешенство смертельно опасно!

Бешенство – острое инфекционное заболевание, опасное для жизни человека. О способах заражения, симптомах и профилактике рассказывает главный внештатный эпидемиолог Стерлитамакского медицинского округа Лилия Рахматулловна Туктарова.

– Бешенство – тяжелейшее заболевание, характеризующееся поражением центральной нервной системы, водо­боязнью, появлением судорог, параличей, приводящее к смерти в течение десяти календарных дней после появления клинических симптомов.



Инкубационный период составляет от десяти дней до одного года. Заражение человека происходит при контакте со слюной больного бешенством животного: при укусах, царапинах, ослюнении повреждённой кожи и слизистых оболочек. Источником возбудителя бешенства в России чаще всего бывают собаки и кошки, из диких животных – лисицы, летучие мыши, ежи, барсуки, волки, енотовидные собаки. Реже заражение может произойти в результате контакта с больными коровами, овцами, лошадьми, грызунами.

Важно знать, что вирус – возбудитель бешенства – может находиться в слюне больного животного за десять дней до появления видимых признаков заболевания!



Первые симптомы могут проявляться в месте повреждения в виде мышечных подёргиваний, зуда, боли. В начале заболевания отмечаются беспричинная тревога, страх, повышенная чувствительность к световым и звуковым раздражителям, субфебрильная температура. Впоследствии могут присоединяться приступы водобоязни: болезненные спазмы мышц глотки и гортани при попытке попить, при звуках льющейся воды. С каждым днём заболевание прогрессирует, развиваются параличи. Смерть наступает в результате нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы и остановки дыхания.

Как предупредить инфицирование? Избегайте контактов с дикими животными.



Любое животное потенциально опасно, даже если выглядит спокойным, здоровым, миролюбивым и ласковым! Если вы встретите в лесу лисицу, барсука, не берите их на руки, не гладьте, не кормите и не приносите домой! Разъясните детям, что недопустимо контактировать с незнакомыми животными: опасность представляет и ёж, зашедший на дачный участок, и летучие мыши, обитающие на чердаках, и белки, встретившиеся в парке.

Необходимо соблюдать правила содержания домашних животных. Зарегистрируйте питомца в ветеринарной станции и ежегодно прививайте его против бешенства (прививки проводятся бесплатно).



Выводите собак на прогулки только на коротком поводке, а бойцовых или крупных – в наморднике. Оберегайте их от контактов с бездомными животными. Продавать, покупать собак и кошек, перевозить их разрешается только при наличии ветеринарного свидетельства. При любом заболевании животного, особенно при появлении симптомов бешенства (изменение поведения, обильное слюнотечение, затруднение глотания, судороги), срочно обратитесь в ближайшую ветеринарную станцию, не занимайтесь самолечением.



Если ваше животное укусило человека, сообщите пострадавшему свой адрес и доставьте питомца к ветеринарному врачу для осмотра и наблюдения. Владелец несёт полную административную, а при нанесении тяжёлых увечий и смерти пострадавшего – уголовную ответственность за нарушение правил содержания животных. Избегайте контактов с безнадзорными собаками и кошками. Не оставляйте детей без присмотра в местах, где могут находиться бродячие собаки или кошки. Необходимо разъяснять детям, что опасно гладить, кормить, подпускать к себе незнакомых животных: они могут быть больны.

При укусе, оцарапывании, ослюнении человека надо срочно промыть раны и все места, на которые могла попасть слюна животного, мыльным раствором в течение пятнадцати минут, затем водопроводной водой с последующей обработкой раствором перекиси водорода.

Нужно обработать края раны 5-процентной настойкой йода. После этого следует незамедлительно обратиться в травмпункт (для взрослого населения по адресу ул.Коммунистическая, 24; для детского населения – ул. Коммунистическая, 84). Только врач может принять решение о проведении курса профилактических прививок. Предотвратить бешенство можно только при помощи вакцинации. Вакцину вводят в мышцу плеча в день обращения, а затем на 3-й, 7-й, 14-й, 30-й, 90-й дни после укуса. Во время лечения не рекомендуется употребление алкоголя.

Только своевременно оказанная антирабическая помощь спасает от развития бешенства у человека. Прививки проводятся бесплатно.