За будущее без СПИДа

Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Его символ – красная лента как знак сострадания, поддержки и надежды. Сегодня теме борьбы со СПИДом посвящена наша беседа с Эльзой Валериковной Яхиной, заведующей филиалом ГБУЗ РЦПБ со СПИДом и ИЗ в г.Стерлитамаке.

– Как выглядит кривая заболеваемости в республике и России?

– ВИЧ-инфекция стала реальностью нашей жизни. В последние годы в Респуб­лике Башкортостан, как и в Российской Федерации, она выявляется среди населения наиболее активного трудоспособного возраста.

В Республике Башкортостан с начала регистрации случаев ВИЧ-инфекции, с 1987 по 2015 годы, наблюдался рост заболеваемости, достигнув наиболее высокого показателя в 2015 году (71,3 на 100 тысяч населения). С 2016 года отмечается стабилизация, а с 2020 года – снижение.

– Каков возрастной и социальный состав ВИЧ-инфицированных?

– Основную социальную группу ВИЧ-инфицированных составляют неработающие люди – 50 процентов. 41,9 процента работают, студентов среди инфицированных – 0,5 процента, учащихся – 0,4 процента, детей – 0,9 процента. Прочее население (пенсионеры, инвалиды, люди без определённого места жительства) составляет 6,3 процента.

Именно поэтому основными задачами профилактических мероприятий среди взрослого населения является не только ранняя диагностика ВИЧ-инфекции, но и повышение уровня информированности населения о путях её передачи, факторах риска и мерах защиты от заражения.

– Какими способами передаётся ВИЧ?

– Вирус не выбирает людей по социальному положению и образу жизни.

Пути передачи хорошо известны.

Первый – через кровь. Заражение происходит при использовании нестерильных инструментов, которые контактировали с кровью больного (шприцы, скальпели, оборудование для нанесения тату и пирсинга и другое).

Доноры крови, органов, тканей обязательно проходят обследование.

Половой путь – один из самых распространённых. Риск заражения ВИЧ возрастает при наличии у партнёра инфекций, передающихся половым путём.

Ещё один путь передачи ВИЧ – от матери к ребёнку. Заражение может произойти во время беременности, родов, грудного вскармливания.

При правильном лечении у женщины с ВИЧ-инфекцией могут родиться неинфицированные дети.

– Как не передаётся ВИЧ?

– ВИЧ не передаётся при бытовых контактах между людьми. Неповреждённая кожа является непреодолимым барьером для вируса, поэтому ВИЧ не передаётся через рукопожатия и объятия.

Недостаточно вируса для передачи здоровому человеку в слюне, слёзной жидкости, потовых выделениях, моче, кале, поэтому ВИЧ не передаётся посредством поцелуев, а также при совместном пользовании посудой, ванной и туалетом, предметами быта. Не передаётся через укусы насекомых.

– Как можно узнать, что человек инфицирован?

– Определить по внешнему виду, инфицирован человек или нет, невозможно. Узнать, есть ли у человека ВИЧ, можно только одним способом – сдать кровь на антитела к ВИЧ. Обычно в крови они появляются в период от двух недель до трёх месяцев (в редких случаях до шести месяцев) после заражения, поэтому кровь после опасного контакта необходимо сдавать через 3–6 месяцев. До этого времени анализ может быть отрицательным, хотя человек уже инфицирован и способен заразить других людей.

– Как не заразиться ВИЧ?

– Необходимо неукоснительно придерживаться нескольких правил. Во-первых, нужно сохранять верность одному половому партнёру; всегда пользоваться презервативами из латекса.

Во-вторых, никогда не употреблять наркотики. И всегда использовать только свои предметы личной гигиены

– Можно ли вылечить ВИЧ и СПИД?

– Полностью вылечить ВИЧ-инфекцию нельзя, но существуют противовирусные препараты, постоянное применение которых может значительно продлить жизнь и трудоспособность ВИЧ-инфицированных людей. Для пациентов они выдаются бесплатно по назначению врача-инфекциониста центра.

– Может ли человек, живущий с ВИЧ, работать?

– Да. И он не обязан сообщать работодателю или коллегам о своём заболевании (за исключением профессий, связанных с высоким риском передачи вируса другим людям, например, медицинских).

Отказ в приёме на работу или увольнение сотрудника на основании диагноза «ВИЧ-инфекция» является незаконным.

В ряде случаев возможен перевод на другую должность (по согласованию сторон).

– Что делать, если у коллеги ВИЧ-инфекция?

– Не рассказывайте об этом другим, поддержите человека. Возможно, он испытывает страх потерять друзей и близких, работу и даже жизнь.

Помните: ВИЧ в быту не передаётся. Вы не заразитесь, если продолжите работать с ВИЧ-инфицированным в одном коллективе.

– Закон как-то защищает права ВИЧ-инфицированных?

– Все основные права ВИЧ инфицированных граждан РФ прописаны в Законе Российской Федерации от 30 марта 1995 года № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)» и Законе РБ от 21 декабря 1998 г. № 209-з «О предупреждении распространения на территории Республики Башкортостан заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)».

Специалисты Республиканского центра всегда готовы проинформировать жителей о том, как избежать заражения ВИЧ-инфекцией, где можно получить квалифицированную медицинскую и психологическую помощь.

– Для многих слова ВИЧ и СПИД звучат как приговор. Чем их успокоить?

– С момента регистрации вируса иммунодефицита в июне 1981 года прошло более сорока лет: тогда диагноз ВИЧ был действительно равносилен смертному приговору.

Первое лекарство от вируса стали применять в 1987 году, эффективность лечения была невелика. Современная же антиретровирусная терапия может предотвратить развитие болезни, подав­ляя активность ВИЧ.

Теперь это просто хроническое заболевание, требующее ежедневного приёма лекарств. Следуя предписаниям врача, ВИЧ-положительные люди могут вести нормальную жизнь.