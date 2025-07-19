В Стерлитамаке врачи помогли маме погибшего бойца СВО

"Главный врач ГКБ №1 Ильшат Иншарович Яппаров на постоянной основе проводит приём граждан и встречается с горожанами. Благодаря такому приёму моей маме была проведена успешная операция, за что выражаю огромную благодарность и уважение.

Моя мама, Нина Ивановна Япрынцева, инвалид 3-й группы, перенесшая в жизни 9 операций и имеющая множество хронических заболеваний, является матерью погибшего на СВО сына.(От редакции: Андрей Сергеевич Япрынцев — доброволец, участник СВО, воевал и героически погиб при выполнении боевой задачи.) Ей было тяжело передвигаться.

Всю заботу и внимание к пожилому и больному человеку взяли на себя врачи больницы и медперсонал во главе с главным врачом, хирургами В.А. Басмановым , И.И. Саетгалиевым , анестезиологом А.Ю. Липуновой и всем медперсоналом второго хирургического отделения. Благодаря их усилиям была проведена успешная операция.

Мама идёт на поправку, за что вам огромное спасибо и низкий поклон!

С благодарностью,

семья Япрынцевых."