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Все для Победы
4 Августа , 07:15

В Башкирии стартовал отбор в новый именной батальон беспилотных систем

Инициатива поступила от представителей одной из воинских частей — и она получила поддержку.

В Башкирии стартовал отбор в новый именной батальон беспилотных системВ Башкирии стартовал отбор в новый именной батальон беспилотных систем
В Башкирии стартовал отбор в новый именной батальон беспилотных систем

Среди жителей республики немало тех, кто хочет служить в войсках беспилотных систем: это одно из самых перспективных и элитных подразделений Вооружённых Сил, определяющих будущее армии. Опыт создания башкирских батальонов подтверждает: такой подход позволяет эффективнее поддерживать наших бойцов — на регулярной основе происходит обеспечение добровольцев всем необходимым для выполнения боевых задач. Немаловажную роль играет и чувство землячества: оно укрепляет боевой дух и помогает ребятам держаться вместе вдали от родного края.

Бойцы нового подразделения смогут рассчитывать на все предусмотренные выплаты для контрактников из Башкортостана. Перед тем как приступить к службе, кандидаты пройдут обучение.

Батальон получит имя дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева.

Если вы хотите вступить в батальон, приходите по адресу: г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, 3. Узнать о требованиях к кандидатам и условиях службы можно в штабе батальона — звоните по телефону +7-995-948-65-41 с 9 до 18 часов.

Источник: социальные сети Главы РБ

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