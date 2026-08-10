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10 Августа , 06:09

Боец из Башкирии с позывным «Фатих» прошел путь от окопов до оператора дронов

Даниль Фатхинуров из Благовещенского района — участник СВО, известный под позывным «Фатих»: в переводе с турецкого это значит «победитель». И судьба бойца во многом соответствует этому имени — за плечами у него непростая история, наполненная испытаниями, ранениями и победами.

Боец из Башкирии с позывным «Фатих» прошел путь от окопов до оператора дроновБоец из Башкирии с позывным «Фатих» прошел путь от окопов до оператора дронов
Боец из Башкирии с позывным «Фатих» прошел путь от окопов до оператора дронов

В 2022 году Даниль отправился на специальную военную операцию. До этого он работал охранником, потом трудился на заводе. Когда в Башкирии начали создавать добровольческий батальон имени генерала Шаймуратова, мужчина твёрдо решил идти на фронт — уволился и заключил контракт с Министерством обороны.

На полигоне в Тоцком во время боевого слаживания Фатхинуров освоил гранатомёт и научился управлять БМП‑1. Затем его бригаду направили в Херсонскую область: там Даниль участвовал в первых для себя боях — оборонял Давыдов Брод, штурмовал Безыменный.

Позже подразделение перевели на Донецкое направление. Особенно врезались в память бойцу лесопосадки под Угледаром — именно там он получил контузию. А в мае 2023 года под Андреевкой Даниль был тяжело ранен: осколок повредил ногу. Кроме того, из‑за обострения хронической болезни ему потребовалась срочная операция. После лечения и реабилитации боец прошёл непростой путь восстановления.

Но Даниль не остался в тылу: он вернулся на передовую, выбрав новое направление службы. Осознавая, какую роль в современных боях играют технологии, Фатхинуров переучился на оператора FPV‑дронов, в том числе освоил работу с дронами самолётного типа «Молния». Сейчас он служит в роте беспилотных систем: вместе с подразделением ежедневно выявляет и поражает вражескую технику, опорные пункты, блиндажи и РСЗО.

За проявленное мужество Даниль Фатхинуров удостоен высоких наград: медали «За храбрость» II степени, ордена и медали генерала Шаймуратова. Также он получил ценный подарок от Главы Башкортостана.

Однако самой важной наградой для Даниля остаётся спокойствие и благополучие его семьи. Дома его с нетерпением ждут жена, двое детей, отец и близкие друзья.

История «Фатиха» — пример того, как целеустремлённость и сила духа помогают человеку не только выстоять в тяжёлых испытаниях, но и освоить новые навыки, чтобы и дальше служить Родине.

Источник и фото: ИА «Башинформ»

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