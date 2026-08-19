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Все для Победы
19 Августа , 04:40

Батальон беспилотных систем Башкирии станет элитой в зоне СВО

В республике Башкортостан продолжается набор добровольцев в новое подразделение войск беспилотных систем. Батальон, названный в честь легендарного лётчика-штурмовика, дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева, будет полностью ориентирован на применение беспилотных авиационных систем.

Батальон беспилотных систем Башкирии станет элитой в зоне СВОБатальон беспилотных систем Башкирии станет элитой в зоне СВО
Батальон беспилотных систем Башкирии станет элитой в зоне СВО

4 августа 2026 года Глава республики Радий Хабиров объявил о формировании нового башкирского именного батальона беспилотных систем. Инициатива поступила от командования одной из воинских частей и получила полную поддержку руководителя региона. Подразделение будет полностью ориентировано на беспилотные авиационные системы.

Радий Хабиров подчеркнул важность землячества и адресной поддержки бойцов. Советник по взаимодействию с войсками Артур Юмагужин подтвердил территориальный принцип формирования подразделения.

Курировать вопрос создания башкирского добровольческого батальона БПЛА будет Герой России капитан Тельман Уралбаев, который временно исполняет обязанности начальника службы беспилотной системы. Он отметил: «Когда ребята из одного населённого пункта выполняют задачи вместе, это даёт сильный результат во взаимодействии и преданности».

Ключевые условия службы:

- Возраст: 18–35 лет для операторов БПЛА, до 45 лет — для специалистов обеспечения

- Обучение: около 3 месяцев специальной подготовки

- Выплаты: от 210 тысяч рублей базового довольствия + региональные надбавки (до 300 тыс./месяц)

- Контракт: сроком на 1 год с гарантией сохранения должности

Жители Башкирии, интересующиеся службой в рядах батальона БПЛА, могут получить ответы на актуальные вопросы в Уфе, по адресу улица Октябрьской революции, дом 3. Номер телефона +7 995 948-65-41, +7 908 358-00-00.

Источник и фото: ИА «Башинформ»

 

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