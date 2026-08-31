Как проходит подготовка бойцов отряда БАРС в Башкирии

На полигоне новобранцев готовят к реальным задачам: их обучают перехватывать дроны, отрабатывать тактику контактного боя и осваивать основы тактической медицины. При этом служба в БАРС не требует от резервистов отказа от основной работы. Программа сборов рассчитана на 60 дней: первые 15 дней посвящены боевому слаживанию, оставшиеся 45 — охране объектов.

Резервисты подчёркивают, что вступают в отряд ради защиты близких и родной республики. «Защищать Башкирию — это как защищать свою семью: дочь, сына, супругу, родителей. Это наша Родина, наши районы, наша республика», — поделился один из новобранцев. Такого же мнения придерживается и резервист с позывным Десятый: по его словам, решение вступить в БАРС — способ оградить родных от угрозы.

К участию в отряде приглашают резервистов в возрасте до 62 лет, в том числе тех, у кого нет опыта службы, — главное, чтобы состояние здоровья соответствовало категориям А, Б или В.

Подать заявку можно тремя способами:

обратиться в военкомат по месту жительства;

позвонить по единому телефону отряда: 8‑987‑253‑65‑30;

связаться с военкоматом Башкирии по номеру: 8 (347) 273‑37‑00.

Источник: Горобзор.ру

Фото: скриншоты сюжета телеканала БСТ