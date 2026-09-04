Как готовят операторов БПЛА в батальоне имени Мусы Гареева

В батальоне имени Мусы Гареева обучение выстроено как чёткая, многоступенчатая система: за время службы новобранец, заключивший спецконтракт, должен стать полноценным квалифицированным специалистом.
Инструктор с позывным «Стив» описывает программу подготовки так: бойцы учатся не только управлять дронами, но и собирать их, паять, работать с сервоприводами для сбросов, настраивать аппараты — и только потом переходят к реальным полётам.
Ключевым этапом начальной подготовки выступает симулятор: он в точности воспроизводит управление реальным аппаратом и передаёт аэродинамику коптерного дрона.
По словам командира взвода БПЛА с позывным «Сова», на симуляторе курсанты отрабатывают все базовые навыки до выхода на реальные полёты. «Вы запускаете аппарат и пробуете взлетать. Нужно стабилизировать дрон в воздухе, контролировать газ, следить за наклоном — так называемым пичем. Симулятор даёт всё необходимое для базового обучения», — поясняет он.
Сначала бойцы долго тренируются на симуляторах, затем сдают промежуточный зачёт. Лишь после этого им разрешают впервые поднять в воздух реальный дрон.
«Реальные полёты проходят на открытой площадке, — рассказывает „Сова“. — Мы обязательно объясняем риски: четыре винта дрона на полной скорости крайне опасны. Если вращающийся пропеллер ударит по пальцу, последствия могут быть тяжёлыми».
Симулятор позволяет тонко настраивать параметры аппарата: менять массу (с учётом груза или боевой части), шаг пропеллеров, характеристики двигателей и аккумулятора. «Если увеличить массу, дрон будет тяжелее взлетать. Если поставить большие пропеллеры — взлёт станет плавнее. Мы можем смоделировать все эти нюансы, и от их изменения меняется сама манера управления», — объясняет командир.
Чтобы получить номер пилота, боец должен продемонстрировать не только практические навыки, но и серьёзную теоретическую подготовку.
«Пилотировать можно научиться, это нарабатывается. А вот понимание того, как и за счёт чего дрон летит, как взаимодействуют все механизмы, — это гораздо сложнее привить. На экзамене именно на теорию мы делаем особый упор», — подчёркивает «Сова».
Практическая часть экзамена включает взлёт, объективный контроль вокруг объекта, зависание и аккуратную посадку. В ряде случаев добавляют элемент пике с выходом: дрон заходит на цель, резко снижается и в последний момент возвращается на исходную траекторию.
Если боец не справляется с программой, его не отчисляют из батальона — ему помогают найти другую подходящую должность в подразделении.
Командиры отмечают, что молодое пополнение нередко приходит уже с определённой базой. Например, 21‑летний боец из Башкирии с позывным «Брачо» говорит, что навыки из компьютерных игр помогли ему быстрее освоить пульт управления: «Учусь и в теории, и на практике — всё идёт хорошо».
Другой боец, «Тигр», пришёл в батальон, опираясь на опыт с прошлой работы: «Решил, что здесь он будет полезнее».
Командование делает акцент на постоянном развитии: важно, чтобы бойцы не останавливались на достигнутом. Нередки случаи, когда рядовой оператор со временем начинает предлагать собственные технические решения, полезные для полётов.
По словам инструктора «Стива», дроны сегодня решают широкий круг задач: ведут разведку, корректируют огонь артиллерии и авиации, обеспечивают объективный и визуальный контроль за продвижением пехоты — и всё это с безопасного расстояния.
Растущая дальность полёта БПЛА идёт рука об руку с развитием средств радиоэлектронной борьбы. В ответ на это в батальоне активно используют дроны на оптоволокне: такой канал связи не подвержен воздействию РЭБ, сигнал нельзя перехватить, а оператор сохраняет полный контроль над аппаратом вплоть до поражения цели.
Ударные дроны инструктор называет «малой точной артиллерией»: пилот ведёт аппарат до конца, обеспечивая поражение техники и укрепрайонов. При этом экономическая эффективность очевидна: дрон стоимостью около 50 тысяч рублей способен уничтожить технику, цена которой исчисляется миллионами.
Эволюция беспилотной техники движется от лёгких квадрокоптеров‑ударников к тяжёлым аппаратам, которые доставляют на передовую провизию, боеприпасы и другие грузы. «Дрон заменяет человека, которому иначе пришлось бы идти под огнём. „Птичка“ слетала, сбросила груз, вернулась», — подчёркивает инструктор.
Опыт, полученный в батальоне, формирует специалистов, востребованных и в гражданской сфере. После завершения спецконтракта оператор БПЛА выходит на «гражданку» уже как профессионал, глубоко понимающий все тонкости предполетной подготовки и влияния внешних факторов — знания, выработанные в реальных боевых условиях. Такие специалисты будут нужны в сельском хозяйстве, геодезии, строительстве, логистике и других отраслях.
Формирование батальона БпС имени Мусы Гареева находится под личным кураторством главы Башкирии Радия Хабирова. Бойцы несут службу в удалении от линии боевого соприкосновения. За год службы военнослужащий получает 4 120 000 рублей, ветеранское удостоверение, а также — за проявленную эффективность, мужество и результативность — денежные поощрения и государственные награды. Заключить спецконтракт можно как при отсутствии опыта срочной службы, так и вместо её прохождения.
Для заключения контракта обращайтесь: г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 3.
Телефоны: +7 908 358‑00‑00, +7 995 948‑65‑41.
Источник: «Молодёжная газета»
Фото: Айнур Давлетбаков