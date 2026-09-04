Как готовят операторов БПЛА в батальоне имени Мусы Гареева

Как устроена подготовка операторов

В батальоне имени Мусы Гареева обучение выстроено как чёткая, многоступенчатая система: за время службы новобранец, заключивший спецконтракт, должен стать полноценным квалифицированным специалистом.

Инструктор с позывным «Стив» описывает программу подготовки так: бойцы учатся не только управлять дронами, но и собирать их, паять, работать с сервоприводами для сбросов, настраивать аппараты — и только потом переходят к реальным полётам.

Ключевым этапом начальной подготовки выступает симулятор: он в точности воспроизводит управление реальным аппаратом и передаёт аэродинамику коптерного дрона.

По словам командира взвода БПЛА с позывным «Сова», на симуляторе курсанты отрабатывают все базовые навыки до выхода на реальные полёты. «Вы запускаете аппарат и пробуете взлетать. Нужно стабилизировать дрон в воздухе, контролировать газ, следить за наклоном — так называемым пичем. Симулятор даёт всё необходимое для базового обучения», — поясняет он.

От тренажёра к настоящему полёту

Сначала бойцы долго тренируются на симуляторах, затем сдают промежуточный зачёт. Лишь после этого им разрешают впервые поднять в воздух реальный дрон.

«Реальные полёты проходят на открытой площадке, — рассказывает „Сова“. — Мы обязательно объясняем риски: четыре винта дрона на полной скорости крайне опасны. Если вращающийся пропеллер ударит по пальцу, последствия могут быть тяжёлыми».

Симулятор позволяет тонко настраивать параметры аппарата: менять массу (с учётом груза или боевой части), шаг пропеллеров, характеристики двигателей и аккумулятора. «Если увеличить массу, дрон будет тяжелее взлетать. Если поставить большие пропеллеры — взлёт станет плавнее. Мы можем смоделировать все эти нюансы, и от их изменения меняется сама манера управления», — объясняет командир.

Экзамен на номер пилота

Чтобы получить номер пилота, боец должен продемонстрировать не только практические навыки, но и серьёзную теоретическую подготовку.

«Пилотировать можно научиться, это нарабатывается. А вот понимание того, как и за счёт чего дрон летит, как взаимодействуют все механизмы, — это гораздо сложнее привить. На экзамене именно на теорию мы делаем особый упор», — подчёркивает «Сова».

Практическая часть экзамена включает взлёт, объективный контроль вокруг объекта, зависание и аккуратную посадку. В ряде случаев добавляют элемент пике с выходом: дрон заходит на цель, резко снижается и в последний момент возвращается на исходную траекторию.

Если боец не справляется с программой, его не отчисляют из батальона — ему помогают найти другую подходящую должность в подразделении.

Опыт, который помогает в обучении

Командиры отмечают, что молодое пополнение нередко приходит уже с определённой базой. Например, 21‑летний боец из Башкирии с позывным «Брачо» говорит, что навыки из компьютерных игр помогли ему быстрее освоить пульт управления: «Учусь и в теории, и на практике — всё идёт хорошо».

Другой боец, «Тигр», пришёл в батальон, опираясь на опыт с прошлой работы: «Решил, что здесь он будет полезнее».

Командование делает акцент на постоянном развитии: важно, чтобы бойцы не останавливались на достигнутом. Нередки случаи, когда рядовой оператор со временем начинает предлагать собственные технические решения, полезные для полётов.

Задачи беспилотников и современные технологии

По словам инструктора «Стива», дроны сегодня решают широкий круг задач: ведут разведку, корректируют огонь артиллерии и авиации, обеспечивают объективный и визуальный контроль за продвижением пехоты — и всё это с безопасного расстояния.

Растущая дальность полёта БПЛА идёт рука об руку с развитием средств радиоэлектронной борьбы. В ответ на это в батальоне активно используют дроны на оптоволокне: такой канал связи не подвержен воздействию РЭБ, сигнал нельзя перехватить, а оператор сохраняет полный контроль над аппаратом вплоть до поражения цели.

Ударные дроны инструктор называет «малой точной артиллерией»: пилот ведёт аппарат до конца, обеспечивая поражение техники и укрепрайонов. При этом экономическая эффективность очевидна: дрон стоимостью около 50 тысяч рублей способен уничтожить технику, цена которой исчисляется миллионами.

Эволюция беспилотной техники движется от лёгких квадрокоптеров‑ударников к тяжёлым аппаратам, которые доставляют на передовую провизию, боеприпасы и другие грузы. «Дрон заменяет человека, которому иначе пришлось бы идти под огнём. „Птичка“ слетала, сбросила груз, вернулась», — подчёркивает инструктор.

Перспективы после службы

Опыт, полученный в батальоне, формирует специалистов, востребованных и в гражданской сфере. После завершения спецконтракта оператор БПЛА выходит на «гражданку» уже как профессионал, глубоко понимающий все тонкости предполетной подготовки и влияния внешних факторов — знания, выработанные в реальных боевых условиях. Такие специалисты будут нужны в сельском хозяйстве, геодезии, строительстве, логистике и других отраслях.

Условия службы и контакты

Формирование батальона БпС имени Мусы Гареева находится под личным кураторством главы Башкирии Радия Хабирова. Бойцы несут службу в удалении от линии боевого соприкосновения. За год службы военнослужащий получает 4 120 000 рублей, ветеранское удостоверение, а также — за проявленную эффективность, мужество и результативность — денежные поощрения и государственные награды. Заключить спецконтракт можно как при отсутствии опыта срочной службы, так и вместо её прохождения.

Для заключения контракта обращайтесь: г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 3.

Телефоны: +7 908 358‑00‑00, +7 995 948‑65‑41.

Источник: «Молодёжная газета»

Фото: Айнур Давлетбаков