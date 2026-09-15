Мобилизованный из Башкирии выбрал путь оператора БПЛА

Григорий, так зовут бойца, после школы освоил специальность техника по эксплуатации гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики. До мобилизации он работал механизатором. Получив повестку, мужчина сразу пришёл в военкомат, а в подразделение БПЛА попросился сам: его привлёк интерес к технологиям, современным техническим решениям и новым способам ведения боевых действий.

Сам «Хакер» подчёркивает важность беспилотников на современном поле боя: по его словам, дроны — это не просто техника, а один из ключевых инструментов ведения сражения.

Подразделение, где служит Григорий, решает широкий круг задач. Бойцы занимаются разведкой местности, корректируют огневое воздействие, используют FPV‑дроны и беспилотники самолётного типа. Кроме того, БПЛА применяют для снабжения передовых позиций провизией и помощи в эвакуации.

Несмотря на напряжённый ритм службы, Григорий продолжает учиться: он осваивает направление «Информационная безопасность» в университете «Синергия». Боец уже прошёл пять семестров, до диплома осталось два. Он старается не прерывать образовательный процесс и занимается при любой возможности.

В Башкирии продолжается набор в батальон войск беспилотных систем имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. Те, кто хочет служить в подразделении БПЛА, могут получить консультации в Уфе по адресу: улица Октябрьской революции, дом 3. Телефоны для связи: +7 995 948‑65‑41, +7 908 358‑00‑00 и в военном комиссариате Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19) по телефонам: 8-927-310-39-33; 8(3473)20-61-51

Источник: ИА «Башинформ»

Фото: соцсети Азата Сахабиева / МАКС