+20 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Все для Победы
15 Сентября , 05:22

Мобилизованный из Башкирии выбрал путь оператора БПЛА

Военнослужащий из Белебея с позывным «Хакер» нашёл своё дело в управлении беспилотниками в зоне СВО — его историю рассказал глава администрации города Азат Сахабиев.

Мобилизованный из Башкирии выбрал путь оператора БПЛАМобилизованный из Башкирии выбрал путь оператора БПЛА
Мобилизованный из Башкирии выбрал путь оператора БПЛА

Григорий, так зовут бойца, после школы освоил специальность техника по эксплуатации гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики. До мобилизации он работал механизатором. Получив повестку, мужчина сразу пришёл в военкомат, а в подразделение БПЛА попросился сам: его привлёк интерес к технологиям, современным техническим решениям и новым способам ведения боевых действий.

Сам «Хакер» подчёркивает важность беспилотников на современном поле боя: по его словам, дроны — это не просто техника, а один из ключевых инструментов ведения сражения.

Подразделение, где служит Григорий, решает широкий круг задач. Бойцы занимаются разведкой местности, корректируют огневое воздействие, используют FPV‑дроны и беспилотники самолётного типа. Кроме того, БПЛА применяют для снабжения передовых позиций провизией и помощи в эвакуации.

Несмотря на напряжённый ритм службы, Григорий продолжает учиться: он осваивает направление «Информационная безопасность» в университете «Синергия». Боец уже прошёл пять семестров, до диплома осталось два. Он старается не прерывать образовательный процесс и занимается при любой возможности.

В Башкирии продолжается набор в батальон войск беспилотных систем имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. Те, кто хочет служить в подразделении БПЛА, могут получить консультации в Уфе по адресу: улица Октябрьской революции, дом 3. Телефоны для связи: +7 995 948‑65‑41, +7 908 358‑00‑00 и в военном комиссариате Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19) по телефонам: 8-927-310-39-33; 8(3473)20-61-51

Источник: ИА «Башинформ»
Фото: соцсети Азата Сахабиева / МАКС

Автор:
Читайте нас

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru