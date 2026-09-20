В Башкирии начался телемарафон «Всё для Победы»

В программе телемарафона — встречи с волонтёрами из разных городов и районов Башкортостана, прямые включения из волонтёрских штабов и репортажи о тех, кто оказывает реальную поддержку участникам СВО. Особое внимание уделят людям, лично побывавшим в зоне специальной военной операции: врачам, артистам, режиссёрам, депутатам, учёным, историкам, сотрудникам музеев, писателям и предпринимателям. Их личные истории — яркое свидетельство гражданской ответственности и единства общества.

Значительное место в эфире отведено рассказам о семьях защитников Отечества. Супруги бойцов сегодня несут свою важную миссию в «тыловой передовой». Зрители также познакомятся с историями юных волонтёров — детей, которые собирают средства и отправляют помощь на фронт. Не останутся в стороне и представители старшего поколения: в эфире покажут сюжеты о бабушках, которые организовали волонтёрские штабы прямо у себя дома. Отдельный репортаж посвятят новому дому, построенному как символ заботы, поддержки и народного единства.

Музыкальная часть программы включит песни, посвящённые современным защитникам Родины, а также композиции времён Великой Отечественной войны. Эти мелодии помогут подчеркнуть связь поколений, преемственность подвига и силу национального духа. В эфире зрители увидят настоящих героев нашего времени — тех, чьи поступки уже сегодня становятся частью истории.

Присоединяйтесь к телемарафону — вместе мы сможем сделать больше!