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Экономика
5 Апреля , 16:21

За последние 5 года компания "Башнефть" вложила более 30,5 млрд рублей в экологические инвестиции в Башкирии

"Одной из основ нашей экономики является тяжелая промышленность, но каждый раз, когда она развивается, наша окружающая среда страдает от этого. Поэтому для нас чрезвычайно важно тесно сотрудничать с предприятиями", - подчеркнул глава Башкирии Радий Хабиров.

За последние 5 года компания "Башнефть" вложила более 30,5 млрд рублей в экологические инвестиции в Башкирии
За последние 5 года компания "Башнефть" вложила более 30,5 млрд рублей в экологические инвестиции в Башкирии

Основные направления в области охраны окружающей среды, на которые акцентируется внимание главы республики, включают снижение выбросов в атмосферу, уменьшение сточных вод, ликвидацию уже нанесенного ущерба и улучшение использования природных ресурсов. Эти вопросы были обсуждены на совещании, проведенном Радием Хабировым в Уфе и о чем сообщил "Башинформ". Одним из обсуждаемых вопросов была реализация экологической программы компании "Башнефть".

В 2023 году "Башнефть" (входящая в состав "Роснефти") увеличила финансирование мер по сохранению природы на 40%, выделив для этого более 9 млрд рублей. За последние 5 лет компания вложила свыше 30,5 млрд рублей в экологические проекты.

Одно из направлений, реализуемых компанией, - восстановление лесов и водных ресурсов. За последние 5 лет было посажено более 4,5 млн деревьев на площади более 1,3 тыс. га. Также было высажено более 5 млн ценных пород рыб, таких как стерлядь, сиг, семга и пелядь, в водоемы Башкирии, Ханты-Мансийского и Ненецкого автономных округов.

"Зеленые" технологии становятся неотъемлемой частью производственного процесса. Например, биологические очистные сооружения уфимской группы нефтеперерабатывающих заводов за последние 5 лет обработали 134 млн кубометров сточных вод. Они обслуживают не только завод компании "Башнефть", но и сточные воды 66 предприятий северной промышленной зоны Уфы и ливневые стоки. Кроме того, компания смогла снизить выбросы в атмосферу на 11% в период с 2019 по 2023 год.

 

Цель управленческой команды Башкирии - обеспечение экологического благополучия в республике, что является основой для создания комфортной и благоприятной среды.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: минэкологии Башкирии

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