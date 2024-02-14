В Башкирии юнкоры газеты «Стерлитамакский рабочий» 14 февраля отпраздновали День книгодарения

Став популярным в 90-е годы, сегодня он уступает место более умным событиям. Благо, достойная альтернатива ему есть. Сегодня – Всемирный день книгодарения.
Юные журналисты газеты «Стерлитамакский рабочий» дарили книги школьным библиотекам, одноклассникам, друзьям и родным.
Участники проекта «Школа юных журналистов «Автор» и волонтёры информационного просвещения, девочки, конечно, не только читают, но и пишут.
Праздник заканчивается, но чтобы подарить книгу или написать искренние строчки, не нужно ждать особенного дня. Можно делать это без повода.
Мы приглашаем читающих и пишущих ребят к нам в проект! Запись на безоплатное обучение по тел. 8987-61-57-253.
Текст «Монолог книги» восьмиклассницы 24-й школы Киры Мишинёвой – для вас:
Монолог книги
Я книга сказок, стою на полке. Казалось бы, это так круто! Сборники сказок такие интересные! Вот раньше я была в приоритете. Меня все любили. Взрослые и дети обожали читать меня на ночь или просто так. Как жаль, что теперь всё иначе. У людей появились смартфоны, телевизоры и другая техника. Дети все время сидят в интернете, а что я? Я обычная старая книжка, которая пылится в углу полки. Про меня забыли, я стала никому не нужной. Вот бы вернуть то время, когда я была любима! Знание о том, что люди читают меня с удовольствием, делало меня счастливой... Надеюсь, когда-нибудь люди вспомнят обо мне, отложат свои телефоны и начнут читать меня дни и ночи напролёт. Но пока это просто мои мечты...