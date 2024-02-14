В Башкирии юнкоры газеты «Стерлитамакский рабочий» 14 февраля отпраздновали День книгодарения

Монолог книги

Я книга сказок, стою на полке. Казалось бы, это так круто! Сборники сказок такие интересные! Вот раньше я была в приоритете. Меня все любили. Взрослые и дети обожали читать меня на ночь или просто так. Как жаль, что теперь всё иначе. У людей появились смартфоны, телевизоры и другая техника. Дети все время сидят в интернете, а что я? Я обычная старая книжка, которая пылится в углу полки. Про меня забыли, я стала никому не нужной. Вот бы вернуть то время, когда я была любима! Знание о том, что люди читают меня с удовольствием, делало меня счастливой... Надеюсь, когда-нибудь люди вспомнят обо мне, отложат свои телефоны и начнут читать меня дни и ночи напролёт. Но пока это просто мои мечты...