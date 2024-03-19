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Культурная среда
19 Марта , 19:39

В Башкирии состоялся конкурс театральных постановок "Классика на сцене"

В Центральной библиотеке Стерлитамака состоялся полуфинал конкурса в рамках проекта "Ожившие страницы", реализуемого Централизованной библиотечной системой города при поддержке Фонда культурных инициатив.     

В Башкирии состоялся конкурс театральных постановок "Классика на сцене"
В Башкирии состоялся конкурс театральных постановок "Классика на сцене"

На конкурс подали заявки 26 театральных коллективов города, к участию были допущены 16: необходимым условием было то, чтобы на сцене разворачивалось действие по произведениям русской детской литературы 19-20 веков. 

Детский сад № 67 показал «Весеннюю сказку» по мотивам сказки А.Н. Островского «Снегурочка», детский сад № 37 - «Мойдодыра» К.И. Чуковского, «Заяц-портной» С. Михалкова был представлен ребятами из детского сада № 79, «Золотой ключик, или Приключения Буратино» А.Н. Толстого - дружным коллективом детского сада № 20. Театральную миниатюру по стихотворению С.Я. Маршака показала Образцовая инклюзивная театральная студия «Катарсис» (г.Салават).

Финал конкурса состоится в Центральной библиотеке 3 апреля. Добро пожаловать!

Автор:Екатерина Яковлева
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