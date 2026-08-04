Жители Стерлитамака передали бойцам СВО детали для БПЛА
Руководитель технического подразделения многопрофильной компании «Каркаданн» Александр Кузьменко рассказал, что через военнослужащего, который сейчас в отпуске, они передали нашим бойцам комплектующие для БПЛА, а также другие элементы и детали, необходимые на фронте. Печатают их на 3D принтере.
Жители Стерлитамака передали бойцам СВО детали для БПЛА
Александр Кузьменко помогает фронту практически с самого начала специальной военной операции. За всё это время он и его команда напечатали и отправили бойцам более 50 тысяч деталей.
Источник и фото: администрация ГО г. Стерлитамак.
Жители Стерлитамака передали бойцам СВО детали для БПЛА
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