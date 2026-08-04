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Местные новости
4 Августа , 05:24

Жители Стерлитамака передали бойцам СВО детали для БПЛА

Руководитель технического подразделения многопрофильной компании «Каркаданн» Александр Кузьменко рассказал, что через военнослужащего, который сейчас в отпуске, они передали нашим бойцам комплектующие для БПЛА, а также другие элементы и детали, необходимые на фронте. Печатают их на 3D принтере.

Жители Стерлитамака передали бойцам СВО детали для БПЛАЖители Стерлитамака передали бойцам СВО детали для БПЛА
Жители Стерлитамака передали бойцам СВО детали для БПЛА

Александр Кузьменко помогает фронту практически с самого начала специальной военной операции. За всё это время он и его команда напечатали и отправили бойцам более 50 тысяч деталей.

Источник и фото: администрация ГО г. Стерлитамак.

 

Жители Стерлитамака передали бойцам СВО детали для БПЛА
Жители Стерлитамака передали бойцам СВО детали для БПЛА
Жители Стерлитамака передали бойцам СВО детали для БПЛА
Жители Стерлитамака передали бойцам СВО детали для БПЛА
Жители Стерлитамака передали бойцам СВО детали для БПЛА
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