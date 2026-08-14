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Местные новости
14 Августа , 11:28

Двое жителей Стерлитамака стали победителями конкурса "Отцовская доблесть"

В Башкирии подвели итоги VII республиканского конкурса на соискание общественной награды «Отцовская доблесть». Из 108 номинантов в финал вышли 35 человек из 21 муниципалитета.

Двое жителей Стерлитамака стали победителями конкурса "Отцовская доблесть"Двое жителей Стерлитамака стали победителями конкурса "Отцовская доблесть"
Двое жителей Стерлитамака стали победителями конкурса "Отцовская доблесть"

Среди победителей — двое жителей Стерлитамака: Денис Владимирович  Сайдалиев  и Ильшат Иншарович Яппаров.

Председатель Общественной палаты Башкирии Энже Ахмадуллина отметила, что конкурс имеет большое общественное значение: он показывает, сколько замечательных отцов сохраняют семейные традиции и вносят вклад в будущее республики.

Торжественное награждение состоится 27 августа в Конгресс-холле «Торатау» (Уфа). Вход свободный, регистрация — до 20 августа по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/6a50bc601f1eb584ac30bd77/

Фото: Ляйсан Гаррапова.

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