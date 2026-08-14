Двое жителей Стерлитамака стали победителями конкурса "Отцовская доблесть"

Среди победителей — двое жителей Стерлитамака: Денис Владимирович Сайдалиев и Ильшат Иншарович Яппаров.

Председатель Общественной палаты Башкирии Энже Ахмадуллина отметила, что конкурс имеет большое общественное значение: он показывает, сколько замечательных отцов сохраняют семейные традиции и вносят вклад в будущее республики.

Торжественное награждение состоится 27 августа в Конгресс-холле «Торатау» (Уфа). Вход свободный, регистрация — до 20 августа по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/6a50bc601f1eb584ac30bd77/

Фото: Ляйсан Гаррапова.