Под Стерлитамаком столкнулись иномарки: пострадали трое детей

Сегодня около полудня на трассе произошло серьёзное ДТП с участием двух легковых автомобилей. По предварительной версии, 29-летний водитель «Mercedes-Benz» следовал из Стерлитамака в сторону села Раевский и при повороте столкнулся с «KIA Soul». От удара обе машины вылетели в кювет.

В результате аварии пострадал водитель второй иномарки и его пассажиры, включая троих детей. Все они доставлены в больницу для обследования.

Сотрудники полиции проводят проверку, выясняются обстоятельства происшествия.

Источник и фото: Госавтоинспекция РБ.