Главный врач ГКБ № 1 Стерлитамака рассказал о ремонте в детской поликлинике

Как сообщил главный врач ГКБ № 1 Ильшат Яппаров, на втором этаже ремонтные работы уже завершены: обновлены стены коридоров и мебель в местах общего пользования. Стало светлее и уютнее. Сейчас строители перешли на первый этаж — временные неудобства неизбежны, и врачи благодарят родителей за понимание.

В рамках проекта «В центре внимания» запланирована полная модернизация регистратуры. Здесь появится современное пространство для комфортного общения пациентов с администраторами.

«Работа с детьми— задача особой ответственности. Важно продумывать каждую деталь, включая атмосферу, в которую попадает ребёнок, — отметил Ильшат Яппаров. — Все эти преобразования — часть масштабной работы в рамках нацпроекта „Семья“, где забота о детском здоровье и создание комфортных условий для семей с детьми выходят на первый план».

Источник и фото: страница ВК Ильшата Яппарова.