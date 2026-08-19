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Местные новости
19 Августа , 05:37

Стерлитамакскую гимнастку торжественно встретили в Уфе

В аэропорту Уфы торжественно встретили 14-летнюю Полину Дмитриеву, которая вернулась с триумфом с первенства Европы по спортивной гимнастике в Хорватии.

Стерлитамакскую гимнастку торжественно встретили в УфеСтерлитамакскую гимнастку торжественно встретили в Уфе
Стерлитамакскую гимнастку торжественно встретили в Уфе

За два дня соревнований юная спортсменка из Стерлитамака завоевала пять наград: четыре золотые и одну серебряную медаль. После прилёта Полина не смогла сдержать слёз и призналась: «Я только осознала, какую победу принесла для республики».

Накануне результаты гимнастки прокомментировал Глава Башкортостана Радий Хабиров. Он поздравил Полину и её тренера Елену Кайгулову и отметил, что турнир в Хорватии — отборочный этап к чемпионату мира, где разыграют первые олимпийские квоты. «От этих соревнований — два шага до Олимпиады. За Полину мы еще поболеем!» — сказал он.

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ».

Источник: ИА "Башинформ".

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