Стерлитамакскую гимнастку торжественно встретили в Уфе

За два дня соревнований юная спортсменка из Стерлитамака завоевала пять наград: четыре золотые и одну серебряную медаль. После прилёта Полина не смогла сдержать слёз и призналась: «Я только осознала, какую победу принесла для республики».

Накануне результаты гимнастки прокомментировал Глава Башкортостана Радий Хабиров. Он поздравил Полину и её тренера Елену Кайгулову и отметил, что турнир в Хорватии — отборочный этап к чемпионату мира, где разыграют первые олимпийские квоты. «От этих соревнований — два шага до Олимпиады. За Полину мы еще поболеем!» — сказал он.

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ».

Источник: ИА "Башинформ".