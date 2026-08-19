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Местные новости
19 Августа , 09:24

В Стерлитамаке задержали подозреваемого в хранении наркотиков

Во время патрулирования городских  улиц  сотрудники полиции заметили подозрительного прохожего.

В Стерлитамаке задержали подозреваемого в хранении наркотиковВ Стерлитамаке задержали подозреваемого в хранении наркотиков
В Стерлитамаке задержали подозреваемого в хранении наркотиков

Им оказался 29-летний неработающий местный житель, ранее судимый.

При личном досмотре у мужчины изъяли свёрток с порошкообразным веществом массой около 0,5 грамма. Экспертиза подтвердила — это наркотик. Задержанный пояснил, что приобрёл его для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотиков в значительном размере). Санкция — до 3 лет лишения свободы.

Полицейские устанавливают каналы приобретения запрещённого вещества.

По информации УМВД Стерлитамака.

Фото: УМВД Стерлитамака.

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