В Стерлитамаке задержали подозреваемого в хранении наркотиков

Им оказался 29-летний неработающий местный житель, ранее судимый.

При личном досмотре у мужчины изъяли свёрток с порошкообразным веществом массой около 0,5 грамма. Экспертиза подтвердила — это наркотик. Задержанный пояснил, что приобрёл его для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотиков в значительном размере). Санкция — до 3 лет лишения свободы.

Полицейские устанавливают каналы приобретения запрещённого вещества.

По информации УМВД Стерлитамака.

Фото: УМВД Стерлитамака.