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Местные новости
28 Августа , 04:08

Под Стерлитамаком задержана девушка с крупной партией наркотиков

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Стерлитамаку задержали 25-летнюю жительницу села Мариинский.

Под Стерлитамаком задержана девушка с крупной партией наркотиковПод Стерлитамаком задержана девушка с крупной партией наркотиков
Под Стерлитамаком задержана девушка с крупной партией наркотиков

При личном досмотре у женщины изъяли два заклеенных липкой лентой свёртка, внутри которых находились полимерные пакетики с веществом растительного происхождения общей массой 5,6 грамма. 

Экспертиза подтвердила, что  изъятое вещество является  наркотическим средством «Скорость».

Подозреваемая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности. В отношении неё избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и переработка наркотиков в крупном размере). Максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы.

Полицейские устанавливают каналы приобретения запрещённого вещества и все обстоятельства произошедшего.

Источник и фото: УМВД по Стерлитамаку.

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