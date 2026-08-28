Под Стерлитамаком задержана девушка с крупной партией наркотиков

При личном досмотре у женщины изъяли два заклеенных липкой лентой свёртка, внутри которых находились полимерные пакетики с веществом растительного происхождения общей массой 5,6 грамма.

Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является наркотическим средством «Скорость».

Подозреваемая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности. В отношении неё избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и переработка наркотиков в крупном размере). Максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы.

Полицейские устанавливают каналы приобретения запрещённого вещества и все обстоятельства произошедшего.

Источник и фото: УМВД по Стерлитамаку.