+14 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Местные новости
28 Августа , 06:35

В ГКБ №1 Стерлитамака обновили приёмное отделение стационара

В Городской клинической больнице № 1 завершилась модернизация приёмного отделения стационара. Здесь отремонтировали входную группу, обустроили навес для пациентов, поступающих на скорой, и полностью обновили внутренние помещения.

В ГКБ №1 Стерлитамака обновили приёмное отделение стационараВ ГКБ №1 Стерлитамака обновили приёмное отделение стационара
В ГКБ №1 Стерлитамака обновили приёмное отделение стационара

Теперь отделение работает по принципу «триаж» — медицинской сортировки, при которой пациентов распределяют по степени тяжести состояния. Для этого оборудованы смотровые кабинеты с цветовой маркировкой, обновлены мебель и освещение, проведён капремонт стен.

Внедрена пневмопочта для мгновенной передачи анализов в экспресс-лабораторию. Разработана навигация — ориентироваться стало проще.

Главный врач Ильшат Яппаров отметил, что меняется сам подход: вместо принципа «пациент идёт к врачу» теперь действует принцип «врач идёт к пациенту». Обследования, забор анализов, ЭКГ и УЗИ проводятся непосредственно возле пациента.

«Наш персонал — ключевое звено перемен. Сотрудники проходят обучение и учения, чтобы каждый чётко знал свои действия. Это только начало пути, но мы уже сделали огромный шаг вперёд. Все преобразования — наш вклад в реализацию нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь"», — подчеркнул Ильшат Яппаров.

Источник и фото: страница ВК Ильшата Яппарова.

 

В ГКБ №1 Стерлитамака обновили приёмное отделение стационара
В ГКБ №1 Стерлитамака обновили приёмное отделение стационара
В ГКБ №1 Стерлитамака обновили приёмное отделение стационара
В ГКБ №1 Стерлитамака обновили приёмное отделение стационара
В ГКБ №1 Стерлитамака обновили приёмное отделение стационара
В ГКБ №1 Стерлитамака обновили приёмное отделение стационара
В ГКБ №1 Стерлитамака обновили приёмное отделение стационара
В ГКБ №1 Стерлитамака обновили приёмное отделение стационара
В ГКБ №1 Стерлитамака обновили приёмное отделение стационара
Автор:
Читайте нас
Выбор редакции
Местные новости
31 Августа , 09:39
В Стерлитамаке врачи борются за жизнь трёхлетнего ребёнка, попавшего в ДТП
Местные новости
31 Августа , 04:01
В Стерлитамаке в минувшее воскресенье тушили пожар на улице Комсомольской
Происшествия
31 Августа , 04:50
В Стерлитамаке задержан подозреваемый в разбойном нападении
Происшествия
31 Августа , 03:45
В Башкирии 26-летняя девушка без прав разбилась насмерть
Партнеры
Фотобанк журналистов РБ
Рубрика "Еда и напитки"
Рубрика "Животные"

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru