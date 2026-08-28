В ГКБ №1 Стерлитамака обновили приёмное отделение стационара

Теперь отделение работает по принципу «триаж» — медицинской сортировки, при которой пациентов распределяют по степени тяжести состояния. Для этого оборудованы смотровые кабинеты с цветовой маркировкой, обновлены мебель и освещение, проведён капремонт стен.

Внедрена пневмопочта для мгновенной передачи анализов в экспресс-лабораторию. Разработана навигация — ориентироваться стало проще.

Главный врач Ильшат Яппаров отметил, что меняется сам подход: вместо принципа «пациент идёт к врачу» теперь действует принцип «врач идёт к пациенту». Обследования, забор анализов, ЭКГ и УЗИ проводятся непосредственно возле пациента.

«Наш персонал — ключевое звено перемен. Сотрудники проходят обучение и учения, чтобы каждый чётко знал свои действия. Это только начало пути, но мы уже сделали огромный шаг вперёд. Все преобразования — наш вклад в реализацию нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь"», — подчеркнул Ильшат Яппаров.

Источник и фото: страница ВК Ильшата Яппарова.