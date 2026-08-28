Житель Стерлитамака отдал мошенникам почти 2 млн рублей, подключившись к чату

Всё началось с сообщения в мессенджере о подключении к «домовому чату». Затем с ним связались лжесотрудники «Госуслуг», Центробанка и Росфинмониторинга. Они сообщили, что его аккаунт взломан, и для сохранности денег необходимо перевести накопления на «безопасный счёт». Потерпевшему также посоветовали купить новый телефон, сим-карту и установить приложения.

Следуя инструкциям, мужчина через банкоматы перевёл более 1,7 миллиона рублей личных накоплений на указанные счета. Когда он понял, что его обманули, обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы.

По информации УМВД по Стерлитамаку.

Фото: Николай Чукаев.