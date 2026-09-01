В Стерлитамаке горел дом, который является объектом культурного наследия

В пресс-службе МЧС по РБ сообщили, что в результате пожара повреждены неэксплуатируемое двухэтажное здание, соседний бревенчатый дом и кровля ещё одной пустующей постройки.

Из рядом стоящего дома, оказавшегося в зоне плотного задымления, звенья газодымозащитной службы вывели человека. Сам дом удалось отстоять.

Пожар ликвидировали, не дав ему распространиться дальше.

Возгорание произошло в доме № 21 по улице Комсомольской, где располагалась «Пекарня Жилкина». Это историческое здание было возведено в 1909 году купцом 3-й гильдии С. Г. Жилкиным на личные средства и страховые выплаты.

Первый этаж сложен из кирпича с лаконичным кирпичным декором, второй — деревянный, с резными элементами на фасаде. В начале XX века здесь впервые в городе наладили промышленный выпуск хлеба с использованием передового по тем временам оборудования. Пекарня Жилкина в тот период была самым популярным местом продажи белого хлеба. После революции здание национализировали, и оно продолжало работать как пекарня до 1946 года, позже здесь разместили пимокатный цех. Сегодня здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

Причина пожара устанавливается.

Фото: пресс-служба МЧС по РБ | Мах.