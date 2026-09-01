В Стерлитамаке студентка по указанию мошенников забрала все деньги матери

Всё началось со звонка о замене домофона. Затем девушке позвонили лжесотрудники «Госуслуг», сообщили о взломе аккаунта и убедили подключиться к видеоконференции. Под видом представителей госорганов они заявили, что от её имени совершаются противоправные действия — якобы она финансирует недружественное государство. Для «спасения» денег их нужно было передать курьеру.

Студентка прилетела в Уфу, приехала к матери в Стерлитамак, показала мошенникам по видео накопления матери в шкафу, а затем на такси отвезла деньги в Альметьевск, где передала их «сотруднику экспертного учреждения» с кодовым словом «Ромашка».

Вернувшись, она поняла, что её обманули, и рассказала всё матери. Та обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Максимальное наказание — до 6 лет лишения свободы.

По информации УМВД Стерлитамака.

Фото сгенерировано ИИ.