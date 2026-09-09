Команда из Стерлитамака стала серебряным призёром «Зарницы 2.0»

Команда «Росгвардия Башкортостана» из полилингвальной многопрофильной школы № 23 Стерлитамака заняла второе место. Ребята выступали в составе армии «Кама».
Первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко передал участникам поздравления от Верховного главнокомандующего Владимира Путина и отметил, что финал проходит на сталинградской земле — символе мужества.
В 2026 году игра собрала более 3,2 миллиона участников, в финале соревновались 960 человек из России, Абхазии и Южной Осетии. Организаторы — «Движение Первых», ЮНАРМИЯ и центр «ВОИН» при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети».
Источник и фото: Ассоциация ветеранов СВО г. Стерлитамака.