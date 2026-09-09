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Местные новости
9 Сентября , 04:52

Команда из Стерлитамака стала серебряным призёром «Зарницы 2.0»

В Волгограде завершился финал юбилейного сезона Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». 

Команда из Стерлитамака стала серебряным призёром «Зарницы 2.0»Команда из Стерлитамака стала серебряным призёром «Зарницы 2.0»
Команда из Стерлитамака стала серебряным призёром «Зарницы 2.0»

 Команда «Росгвардия Башкортостана» из полилингвальной многопрофильной школы № 23 Стерлитамака заняла второе место. Ребята выступали в составе армии «Кама».

Первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко передал участникам поздравления от Верховного главнокомандующего Владимира Путина и отметил, что финал проходит на сталинградской земле — символе мужества.

В 2026 году игра собрала более 3,2 миллиона участников, в финале соревновались 960 человек из России, Абхазии и Южной Осетии. Организаторы — «Движение Первых», ЮНАРМИЯ и центр «ВОИН» при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети».

Источник и фото:  Ассоциация ветеранов СВО г. Стерлитамака.

Команда из Стерлитамака стала серебряным призёром «Зарницы 2.0»
Команда из Стерлитамака стала серебряным призёром «Зарницы 2.0»
Команда из Стерлитамака стала серебряным призёром «Зарницы 2.0»
Команда из Стерлитамака стала серебряным призёром «Зарницы 2.0»
Команда из Стерлитамака стала серебряным призёром «Зарницы 2.0»
Команда из Стерлитамака стала серебряным призёром «Зарницы 2.0»
Команда из Стерлитамака стала серебряным призёром «Зарницы 2.0»
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