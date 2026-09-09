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Местные новости
9 Сентября , 12:16

Стерлитамак становится популярным туристическим направлением

Российские туристы летом 2026 года всё чаще выбирают для отдыха малые города, отдавая предпочтение природному туризму.

Стерлитамак становится популярным туристическим направлениемСтерлитамак становится популярным туристическим направлением
Стерлитамак становится популярным туристическим направлением

Лидером по росту спроса стал Стерлитамак, где число бронирований увеличилось на 54% по сравнению с прошлым годом, сообщил член совета директоров сервиса путешествий «Туту» Игорь Сивец на полях Восточного экономического форума.

Старая Русса показала рост на 45%, Тихвин — на 42%, Камышин и Новомосковск — на 40%. По словам эксперта, это «гигантский рост», который значительно опережает средние показатели по стране.

Сивец пояснил, что туристы ищут новые впечатления и направления, поскольку популярные места перенасыщены. Наибольшим спросом пользуются малые города центрального региона и северо-запада, а также аутентичные сёла вроде Керчомьи в Коми.

Фото: Розалия Хисаева.

Источник: finance.mail.ru

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