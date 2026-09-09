Стерлитамак становится популярным туристическим направлением

Лидером по росту спроса стал Стерлитамак, где число бронирований увеличилось на 54% по сравнению с прошлым годом, сообщил член совета директоров сервиса путешествий «Туту» Игорь Сивец на полях Восточного экономического форума.

Старая Русса показала рост на 45%, Тихвин — на 42%, Камышин и Новомосковск — на 40%. По словам эксперта, это «гигантский рост», который значительно опережает средние показатели по стране.

Сивец пояснил, что туристы ищут новые впечатления и направления, поскольку популярные места перенасыщены. Наибольшим спросом пользуются малые города центрального региона и северо-запада, а также аутентичные сёла вроде Керчомьи в Коми.

Фото: Розалия Хисаева.

Источник: finance.mail.ru