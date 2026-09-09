В Стерлитамаке детсадовцы собрали 1,5 тонны пластиковых крышек для переработки

Уже второй год подряд предприятие привлекает воспитанников детских садов к раздельному сбору отходов. В этом году участниками стали около 30 дошкольных учреждений и сотни детей.

Общими усилиями юные экологи собрали порядка 1,5 тонны пластиковых крышек, которые БСК направила на переработку.

Победителями акции признаны детские сады № 10, 19 и 32. Они получили годовой запас развивающих игр, конструкторов, логических наборов и спортивного инвентаря из переработанного пластика.

По информации организаторов.

Фото организаторов.