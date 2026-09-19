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Местные новости
19 Сентября , 08:02

Глава администрации Стерлитамака сделал свой выбор

Сегодня глава администрации Стерлитамака Эмиль Шаймарданов посетил избирательный участок и сделал свой выбор.

Глава администрации Стерлитамака сделал свой выборГлава администрации Стерлитамака сделал свой выбор
Глава администрации Стерлитамака сделал свой выбор

«Каждый раз, когда приходишь голосовать, особенно остро ощущаешь, что за большими делами, за нашим будущим стоят конкретные люди — наши семьи, родители, друзья, соседи, — отметил он. — Выборы — ещё одна возможность выполнить свой гражданский долг».

Шаймарданов добавил, что на большинстве участков царит праздничная атмосфера, работают интересные площадки и ярмарки. Он поблагодарил горожан, которые приходят голосовать.

«Важен голос каждого! Мы вместе развиваем город, вместе идём к победе, и такую же сплочённость должны проявить в дни голосования», — подчеркнул глава администрации.

Избирательные участки работают сегодня до 20:00 и завтра с 8:00 до 20:00. Уточнить адрес участка можно на сайте ЦИК РФ.

Источник и фото: страница ВК Эмиля Шаймарданова.

Глава администрации Стерлитамака сделал свой выбор
Глава администрации Стерлитамака сделал свой выбор
Глава администрации Стерлитамака сделал свой выбор
Глава администрации Стерлитамака сделал свой выбор
Глава администрации Стерлитамака сделал свой выбор
Глава администрации Стерлитамака сделал свой выбор
Глава администрации Стерлитамака сделал свой выбор
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