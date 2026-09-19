Глава администрации Стерлитамака сделал свой выбор

«Каждый раз, когда приходишь голосовать, особенно остро ощущаешь, что за большими делами, за нашим будущим стоят конкретные люди — наши семьи, родители, друзья, соседи, — отметил он. — Выборы — ещё одна возможность выполнить свой гражданский долг».

Шаймарданов добавил, что на большинстве участков царит праздничная атмосфера, работают интересные площадки и ярмарки. Он поблагодарил горожан, которые приходят голосовать.

«Важен голос каждого! Мы вместе развиваем город, вместе идём к победе, и такую же сплочённость должны проявить в дни голосования», — подчеркнул глава администрации.

Избирательные участки работают сегодня до 20:00 и завтра с 8:00 до 20:00. Уточнить адрес участка можно на сайте ЦИК РФ.

Источник и фото: страница ВК Эмиля Шаймарданова.