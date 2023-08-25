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25 Августа , 10:02

В Башкирии федеральную грантовую поддержку получили проекты Элины Акмурзиной и Арины Федько из Стерлитамака

Поздравляем с успехом!

В Башкирии федеральную грантовую поддержку получили проекты Элины Акмурзиной и Арины Федько из Стерлитамака
В Башкирии федеральную грантовую поддержку получили проекты Элины Акмурзиной и Арины Федько из Стерлитамака

На территории Бурзянского района  прошёл  форум «Йыйын молодежи - 2023». Здесь стали известны результаты Всероссийского конкурса  молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи.

6 млн 402 тысячи  рублей – такова общая сумма  федерального  гранта. Рассматривались шестьдесят шесть проектов. Победили  четырнадцать из них, все они был разработаны молодыми людьми из Башкирии.  

Отмечены и работы участников  из Стерлитамака.  550 тысяч рублей выделено на программу активностей  Элины Акмурзиной  «Следуй за НАМИ» (она  предназначена  первичным  отделениям РДДМ Стерлитамака).

Проект Арины Федько («Мы рождены чтоб сказку сделать былью») удостоен поддержки в 380 тысяч рублей.

В Башкирии федеральную грантовую поддержку получили проекты Элины Акмурзиной и Арины Федько из Стерлитамака
В Башкирии федеральную грантовую поддержку получили проекты Элины Акмурзиной и Арины Федько из Стерлитамака
В Башкирии федеральную грантовую поддержку получили проекты Элины Акмурзиной и Арины Федько из Стерлитамака
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"Стерлитамакский рабочий"

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