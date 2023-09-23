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23 Сентября , 19:33

В Башкирии министр оказал первую помощь пострадавшим в ДТП

Авария случилась в Благовещенском районе республики.

В Башкирии министр оказал первую помощь пострадавшим в ДТП
В Башкирии министр оказал первую помощь пострадавшим в ДТП

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин проезжал по дороге мимо села Дуваней, когда там произошло ДТП. До прибытия скорой помощи министру пришлось применить на практике медицинские познания - он оказал пострадавшим первую помощь.

Об этом Айрат Разифович рассказал в своём телеграм-канале, отметив, что бригада скорой прибыла без задержек- через 12 минут после вызова. У водителей и пассажира одного из автомобилей присутствовали  резаные раны и тупые травмы живота.

Фото: телеграм-канал А. Рахматуллина.

В Башкирии министр оказал первую помощь пострадавшим в ДТП
В Башкирии министр оказал первую помощь пострадавшим в ДТП
В Башкирии министр оказал первую помощь пострадавшим в ДТП
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