В Башкирии министр оказал первую помощь пострадавшим в ДТП

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин проезжал по дороге мимо села Дуваней, когда там произошло ДТП. До прибытия скорой помощи министру пришлось применить на практике медицинские познания - он оказал пострадавшим первую помощь.

Об этом Айрат Разифович рассказал в своём телеграм-канале, отметив, что бригада скорой прибыла без задержек- через 12 минут после вызова. У водителей и пассажира одного из автомобилей присутствовали резаные раны и тупые травмы живота.

Фото: телеграм-канал А. Рахматуллина.