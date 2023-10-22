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22 Октября , 08:40

В Башкирии на форуме «Ломая барьеры» побеждают лучшие инклюзивные практики

II Всероссийский форум «Ломая барьеры» состоялся в Уфе.

В Башкирии на форуме «Ломая барьеры» побеждают лучшие инклюзивные практики
В Башкирии на форуме «Ломая барьеры» побеждают лучшие инклюзивные практики

В Конгресс-холле «Торатау» ресурсные центры и организации представили свои эффективные практики помощи людям с ограниченными возможностями здоровья.  

Стерлитамак стал одним из лучших: учредитель АНО «Сияние чистого разума» Котлярова Светлана была награждена медалью за второе место в региональном этапе Республики Башкортостан. Деятельность организации оценили в номинации «Лучшая региональная практика НКО в сфере обучения и дополнительного образования детей с ОВЗ и инвалидностью» во Всероссийском конкурсе лучших практик СО НКО.

– Центр «Сияние чистого разума» третий год работает в социальной сфере, – говорит Светлана. – Миссия центра – комплексная помощь лицам с расстройством аутистического спектра и другими ментальными нарушениями. Мы благодарны экспертам за высокую оценку нашей деятельности и нацелены на дальнейшее уверенное развитие.

Автор:Екатерина Яковлева
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