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2 Декабря , 15:05

в Башкирии закрыта автомобильная трасса М-5

По ней из-за неблагоприятных погодных условий нельзя двигаться транспорту, перевозящему пассажиров, и грузовикам

в Башкирии закрыта автомобильная трасса М-5
в Башкирии закрыта автомобильная трасса М-5

Из-за неблагоприятных погодных условий сегодня во второй половине дня введены ограничения на автотрассе М-5 (от окраины Уфы до Челябинской области). По ней нельзя двигаться транспорту, перевозящему пассажиров, и грузовикам.

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