По ней из-за неблагоприятных погодных условий нельзя двигаться транспорту, перевозящему пассажиров, и грузовикам
в Башкирии закрыта автомобильная трасса М-5
Из-за неблагоприятных погодных условий сегодня во второй половине дня введены ограничения на автотрассе М-5 (от окраины Уфы до Челябинской области). По ней нельзя двигаться транспорту, перевозящему пассажиров, и грузовикам.
Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.
УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».