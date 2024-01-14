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14 Января , 16:17

В Башкирии рыбаки сбились с пути из-за непогоды

Местность стала неузнаваемой  из-за  метели.

В Башкирии рыбаки сбились с пути из-за непогоды
В Башкирии рыбаки сбились с пути из-за непогоды

Мужчины,  увлекающиеся  подлёдным ловом рыбы, оставили  автомобиль  и пешком направились к одному из прудов  на территории Мелеузовского района. На  обратном пути они не смогли сориентироваться из-за  сильного бурана.  Пришлось остановиться, спасаясь от холода  в палатке.  Рыбаки обратились за помощью к спасателям.  Те по сигналу определили  их место нахождение (в двух километрах от дороги и в 400 метрах от водоёма, на котором ловили  рыбу).  После отдыха мужчины предприняли ещё одну попытку  добраться до автомашины. Она оказалась успешной.

Снимок Госкомитета РБ по ЧС

Автор:Алексей Матвеев
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