В Башкирии рыбаки сбились с пути из-за непогоды

Мужчины, увлекающиеся подлёдным ловом рыбы, оставили автомобиль и пешком направились к одному из прудов на территории Мелеузовского района. На обратном пути они не смогли сориентироваться из-за сильного бурана. Пришлось остановиться, спасаясь от холода в палатке. Рыбаки обратились за помощью к спасателям. Те по сигналу определили их место нахождение (в двух километрах от дороги и в 400 метрах от водоёма, на котором ловили рыбу). После отдыха мужчины предприняли ещё одну попытку добраться до автомашины. Она оказалась успешной.

Снимок Госкомитета РБ по ЧС