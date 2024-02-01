В Стерлитамаке прошла передача в зону СВО 2,5 тыс кв.м. маскировочных сетей

— Плетение маскировочных сетей в нашем городе началось с февраля 2023 года, а сбор гуманитарной помощи – с момента мобилизации наших земляков на спецоперацию. Я хочу поблагодарить всех граждан, кто принимает участие в этом важном и нужном мероприятии. За прошедший год было изготовлено 17 тысяч кв.м. маскировочных сетей. Не в каждом городе занимаются такой помощью,- отметил Ильфат Нигматуллин, исполнительный директор Центрального городского рынка ”Аструм”.

«Маскировочные сети – это не просто кусок ткани, это жизни наших солдат», - обратился к собравшимся председатель общественной организации «Союза участников вооружённых конфликтов в Чеченской республике «Набат» Ильдус Маняпов.

— Эта вещь спасает бронетехнику, наши ребята закрывают ими блиндажи, окопы, всю технику, благодаря чему дроны, так сказать, «вражеские птички» не видят наших солдат. На данный момент, на фронт отправлено 14 гуманитарных конвоев, в скором времени мы выезжаем с очередной командировкой. Мы обязательно довезем ваш труд, вашу работу ребятам до места их дислокации, до окопов. Ребята ценят ваш труд и всегда просят передать слова благодарности. Большое вам спасибо!

Необходимость поддержки и помощи родного края на передовой подтвердил и 27-летний доброволец спецоперации, который демобилизован в связи с полученным ранением.

— При помощи маскировочных сетей мы не только маскируем какие-то позиции, есть разные способы их назначения. Мы накрываем их на определенные позиции, и уже противнику сложнее обнаружить и, к сожалению, добить наших раненых. Также мы используем их для укрывания своих позиций, боевого комплекта и вооружения и военной техники. Это действительно неоценимая и очень важная помощь, потому что, во-первых, это не только военная необходимость, к тому же это создает чувство единения, чувство того, что весь народ с нами, когда приходят гумконвои, маскировочные сети и частички тепла, которые люди в это вкладывают, - поделился своим мнением мужчина.

Фото Сергея Крамскова.