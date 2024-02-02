Ученые Башкирии - о создании эталонного кампуса

В частности, Президент сказал, что кампусы должны быть эталонными пространствами для студентов и молодежи.

Учёные республики дали по этому поводу свои комментарии. Президент Академии наук РБ Камиль Рамазанов подчеркнул, что в столице республики создается благотоворная среда, для создания инновационных продуктов молодыми учёными.

Ректор УУНиТ Вадим Захаров отмечает, что открытие кампуса - первое за многие годы настолько важное событие в области образования.

Ректор БГМУ Валентин Павлов считает Уфимский межвузовский кампус новой эталонной средой, где создаются новые проекты и развиваются молодые люди.

Ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета Олег Баулин обратил внимание, что УГНТУ предложил для наполнения кампуса 10 исследовательских лабораторий и центров.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: ИА "Башинформ".

Ранее мы подробно рассказывали об открытии кампуса: https://srgazeta.ru/news/novosti-sterlitamaka/2024-02-01/glava-bashkirii-radiy-habirov-predstavil-prezidentu-rf-vladimiru-putinu-studencheskiy-kampus-ufy-3626847