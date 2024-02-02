-1 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
2 Февраля , 11:45

Ученые Башкирии - о создании эталонного кампуса

В столице Башкирии 1 февраля состоялось  открытие Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ, в церемонии по видеосвязи принял участие Президент России В. В. Путин. 

Ученые рассказали, как в Башкирии создают эталонный кампус
Ученые рассказали, как в Башкирии создают эталонный кампус

В частности, Президент сказал,  что кампусы должны быть эталонными пространствами для студентов и молодежи. 

Учёные республики дали по этому поводу свои комментарии. Президент Академии наук РБ Камиль Рамазанов подчеркнул, что в столице республики  создается благотоворная  среда, для создания  инновационных  продуктов молодыми учёными.

Ректор УУНиТ  Вадим Захаров отмечает, что открытие кампуса -  первое за многие годы настолько важное  событие в области образования.

Ректор БГМУ  Валентин Павлов считает  Уфимский межвузовский кампус   новой  эталонной средой, где создаются новые проекты и развиваются молодые люди.

Ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета Олег Баулин обратил внимание, что УГНТУ предложил для наполнения кампуса 10 исследовательских лабораторий и центров.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: ИА "Башинформ".

Ранее мы подробно рассказывали об открытии кампуса: https://srgazeta.ru/news/novosti-sterlitamaka/2024-02-01/glava-bashkirii-radiy-habirov-predstavil-prezidentu-rf-vladimiru-putinu-studencheskiy-kampus-ufy-3626847

Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru