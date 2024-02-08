В Башкирии похолодает до -26 градусов

9 февраля ночью ожидается небольшой снег, в отдельных районах метель. На автотрассах- снежные заносы, накат, гололедица. Ветер юго-западный умеренный, местами - до сильного. Температура воздуха -10, -15 градусов. Днем также возможен небольшой снег и умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха -7, -12 градусов.

Такая же погода будет по прогнозам и 10 февраля. Температура воздуха ночью -16, -21 градус, при прояснениях до -26. Днем -12, -17 градусов.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: ИА "Башинформ".