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В редакцию газеты «Стерлитамакский рабочий» поступило шесть однотипных сообщений о планируемом теракте
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8 Февраля , 09:56

В Башкирии похолодает до -26 градусов

Жителей республики ждёт резкое похолодание в ближайшие дни.

В Башкирии похолодает до -26 градусов
В Башкирии похолодает до -26 градусов

9 февраля ночью ожидается небольшой снег, в отдельных районах метель. На автотрассах- снежные заносы, накат, гололедица. Ветер юго-западный умеренный, местами -  до сильного. Температура воздуха -10, -15 градусов. Днем также возможен небольшой снег и умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха -7, -12 градусов.

Такая же погода будет по прогнозам и 10 февраля.  Температура воздуха ночью -16, -21 градус, при прояснениях до -26. Днем -12, -17 градусов.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: ИА "Башинформ".

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В редакцию газеты «Стерлитамакский рабочий» поступило шесть однотипных сообщений о планируемом теракте

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