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15 Февраля , 11:32

Проехал на красный свет с фейерверками. В Башкирии водитель грубо нарушил правила в центре города

Очередного дрифтера из столицы республики привлекли к ответственности.

Проехал на красный свет с фейерверками. В Башкирии водитель грубо нарушил правила в центре города
Проехал на красный свет с фейерверками. В Башкирии водитель грубо нарушил правила в центре города

В районе Монумента Дружбы 24-летний водитель на иномарке резко маневрировал, создавая аварийные ситуации, и проехал на запрещающий сигнал светофора. В это время пассажиры из окон автомобиля запускали фейерверки.

Шоу запечатлел на видео  знакомый водителя, а затем его выложили в одном из мессенджеров. Пытаясь избежать ответственности, водитель скрыл государственные регистрационные знаки, а под видео написал, что оно якобы сделано на полигоне. 

Тем не менее, парня вычислили, привезли в отдел полиции № 3 УМВД России по Уфе и составили протоколы об административных правонарушениях.

Фото: Ирина Волк, телеграм.

Видео: ГИБДД по РБ.

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