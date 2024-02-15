Проехал на красный свет с фейерверками. В Башкирии водитель грубо нарушил правила в центре города

В районе Монумента Дружбы 24-летний водитель на иномарке резко маневрировал, создавая аварийные ситуации, и проехал на запрещающий сигнал светофора. В это время пассажиры из окон автомобиля запускали фейерверки.

Шоу запечатлел на видео знакомый водителя, а затем его выложили в одном из мессенджеров. Пытаясь избежать ответственности, водитель скрыл государственные регистрационные знаки, а под видео написал, что оно якобы сделано на полигоне.

Тем не менее, парня вычислили, привезли в отдел полиции № 3 УМВД России по Уфе и составили протоколы об административных правонарушениях.

Фото: Ирина Волк, телеграм.

Видео: ГИБДД по РБ.