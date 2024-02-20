-14 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
20 Февраля , 12:10

Лето 2024 года в России может стать самым жарким в истории

По предварительным прогнозам, средняя температура воздуха в период с июня по август 2024 года на территории Русской равнины будет составлять около плюс 25−27 градусов при норме в плюс 22.

Лето 2024 года в России может стать самым жарким в истории
Лето 2024 года в России может стать самым жарким в истории

При этом средняя максимальная температура может быть выше плюс 35, что сразу на 5 градусов больше нормы. Как пояснили метеорологи, рекордно высокий температурный фон летом 2024 станет следствием такого природного явления как Эль-Ниньо.

Эль-Ниньо или Южная осцилляция — это изменения температуры воды в экваториальной части Тихого океана, которые могут влиять на климат.

Возникая на тропических широтах Тихого океана, Эль-Ниньо вызывает серьёзные погодные аномалии на всей планете, такие как жара и засуха. При этом период Эль-Ниньо может длиться до 8 лет, но точно предсказать его продолжительность и силу учёные пока не могут.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: Сергея Крамскова.

Сейчас читают
В Башкирии нашли пропавшего пожилого лыжника
17 Февраля , 12:00
Автор:
Читайте нас в

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru