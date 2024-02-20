Лето 2024 года в России может стать самым жарким в истории

При этом средняя максимальная температура может быть выше плюс 35, что сразу на 5 градусов больше нормы. Как пояснили метеорологи, рекордно высокий температурный фон летом 2024 станет следствием такого природного явления как Эль-Ниньо.

Эль-Ниньо или Южная осцилляция — это изменения температуры воды в экваториальной части Тихого океана, которые могут влиять на климат.

Возникая на тропических широтах Тихого океана, Эль-Ниньо вызывает серьёзные погодные аномалии на всей планете, такие как жара и засуха. При этом период Эль-Ниньо может длиться до 8 лет, но точно предсказать его продолжительность и силу учёные пока не могут.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: Сергея Крамскова.