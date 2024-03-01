Участники спецоперации из Башкирии рассказали, чем занимаются в мирной жизни

ИА «Башинформ» подготовило большой материал, где вернувшиеся участники спецоперации поделились своими историями о том, чем занимаются в мирной жизни, рассказали о планах.

Уроженец Стерлитамака Ильдар Гафаров, прошедший Чечню и Афганистан, вернулся из зоны СВО после ранения. Сейчас живет в Караиделе, возглавляет военно-патриотический клуб.

Нефтекамец Рафаэль Султанов, удостоенный Ордена Мужества, медалей «За отвагу», «За ратную доблесть», «За охрану общественного порядка», «За службу в Сирийской Арабской Республике», за службу на Кавказе, также занимался работой с подрастающим поколением, вёл начальную военную подготовку. Сейчас служит в правоохранительных органах и возглавляет совет ветеранов СВО по Нефтекамску, вместе с другими ветеранами боевых действий помогает родителям, семьям военнослужащих.

Наш земляк, боец с позывным «Башкир», о котором мы рассказывали ранее, состоит в ОО «Набат» и принимает активное участие в спортивных и военно-патриотических мероприятиях, формировании гуманитарных конвоев. Пройдя курс реабилитации после ранения, хочет организовать и открыть реабилитационный центр, где людям будет оказана квалифицированная медицинская и психологическая помощь.

Получить подробную информацию о наборе на военную службу по контракту можно по телефонам:

8 (917) 462 89-17;

8 (3473) 20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).

Фото: ИА «Башинформ»