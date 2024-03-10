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10 Марта , 20:24

Электрический прибор в розетке на долгое время – к беде. В Башкирии по этой причине загорелся офис

Это случилось третий на день мартовских выходных.   

Электрический прибор в розетке на долгое время – к беде. В Башкирии по этой причине загорелся офис
Электрический прибор в розетке на долгое время – к беде. В Башкирии по этой причине загорелся офис

На  третий  день длинных мартовских выходных  в уфимском офисе вспыхнула  розетка с  забытой в ней вилкой увлажнителя.  Охраннику удалось справиться с возгоранием, однако помещению потребуется серьёзный ремонт.

Снимок МЧС по РБ

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