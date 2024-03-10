Электрический прибор в розетке на долгое время – к беде. В Башкирии по этой причине загорелся офис
Это случилось третий на день мартовских выходных.
Электрический прибор в розетке на долгое время – к беде. В Башкирии по этой причине загорелся офис
На третий день длинных мартовских выходных в уфимском офисе вспыхнула розетка с забытой в ней вилкой увлажнителя. Охраннику удалось справиться с возгоранием, однако помещению потребуется серьёзный ремонт.
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