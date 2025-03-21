Радий Хабиров анонсировал открытие в Уфе Дома яшмы

Комплекс расположится в одном из зданий на Советской площади.

"Яшма, изделия и картины из нее – это наш культурный код", - подчеркнул Р. Ф. Хабиров.

Центр будет включать несколько экспозиционных залов. Основным будет «Яшмовая комната» – масштабная инсталляция из камня, выполненная в технике «башкирская мозаика».

Руководитель региона отметил, что создание "Дома яшмы" потребует много усилий. Проект рассчитан на несколько лет. Радий Хабиров выразил уверенность, что после завершения работы над проектом новый музейный комплекс станет частью сокровищницы республики и настоящим центром притяжения для гостей столицы.

Источник: страница "Вконтакте" Радия Хабирова.

Фото: https://glavarb.ru

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