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7 Апреля , 10:21

В Башкирии сократили сроки ремонта моста через реку Уршак на две недели

В Башкортостане сроки ремонта моста через реку Уршак вблизи Булгаково на трассе Уфа – Оренбург сократили на две недели. Работы по восстановлению этого аварийного сооружения начнутся 3 июня 2025 года и завершатся в начале августа. Напомним, что ранее, 2 апреля, на еженедельном оперативном совещании в правительстве РБ Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров поручил пересмотреть сроки ремонта моста.

В Башкирии сократили сроки ремонта моста через реку Уршак на две недели
В Башкирии сократили сроки ремонта моста через реку Уршак на две недели

— По контракту подрядчик должен был выполнять работы с мая по ноябрь 2025 года. Однако, учитывая высокую интенсивность движения на этом участке дороги, было принято решение сократить сроки ремонта и провести их в период наименьшего трафика — в июне и июле. Работы будут осуществляться круглосуточно, без выходных и праздничных дней, в две смены, — сообщил руководитель ФКУ Упрдор «Приуралье» Денис Абрамов.

Во время ремонта участок дороги будет частично перекрыт. Водители смогут проезжать по трем полосам, где будет организовано светофорное регулирование. При этом движение по средней полосе будет реверсивным: утром две полосы будут открыты для тех, кто направляется в Уфу, а вечером — для тех, кто выезжает из столицы.

Подрядная организация проведет демонтаж покрытия и защитного слоя из бетона, обновит слои мостового полотна, восстановит регуляционные сооружения и водоотвод. Также планируется установка деформационных швов и замена элементов обустройства.

Все работы должны быть завершены до начала августа 2025 года.

Источник: ИА “Башинформ”

Фото: Горобзор

В Башкирии сократили сроки ремонта моста через реку Уршак на две недели
В Башкирии сократили сроки ремонта моста через реку Уршак на две недели
В Башкирии сократили сроки ремонта моста через реку Уршак на две недели
В Башкирии сократили сроки ремонта моста через реку Уршак на две недели
В Башкирии сократили сроки ремонта моста через реку Уршак на две недели
В Башкирии сократили сроки ремонта моста через реку Уршак на две недели
В Башкирии сократили сроки ремонта моста через реку Уршак на две недели
В Башкирии сократили сроки ремонта моста через реку Уршак на две недели
В Башкирии сократили сроки ремонта моста через реку Уршак на две недели
Автор:Юлия Кононова
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