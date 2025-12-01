Многодетная мать из Башкирии победила на международном конкурсе красоты

Ирина начала карьеру модели в 15 лет, но после учёбы, замужества и рождения детей оставила подиум. Весной она решила попробовать силы в конкурсе «Миссис Россия Мира Республики Башкортостан» и взяла Гран-при в категории 40+. Это открыло ей путь на федеральный этап, где она стала третьей вице-миссис, а затем — на международный конкурс.

2025 год стал для Ишмуратовой переломным: участие в трёх конкурсах, запуск нового фэшн-бизнеса, выход на обложку «Playboy» и показ на «Эстет Fashion Week».

Ирина — мама троих дочерей и предприниматель. Ее первый бизнес — производство столового текстиля. После побед в конкурсах она открыла «Школу благородных леди» для девочек 6–16 лет. Проект объединяет модельное обучение и личностное развитие, работает в четырёх филиалах Уфы.

Ишмуратова убеждена: женщина может сочетать материнство, карьеру и личное развитие. Ее дети — пример этого подхода: старшая дочь живёт и учится в Чехии, средняя занимается модельным бизнесом, младшая участвует в творческих и детских конкурсах.

Свои секреты молодости Ирина формулирует просто: внутренний тонус, интерес к жизни, любовь к себе, сон, питание, спорт и баланс.



Источник: ИА "Башинформ"

Фото: Ирина Ишмуратова / архив героини публикации