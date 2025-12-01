-11 °С
Облачно
VKTelegramOK80 лет ПобедыMAX
Все новости
Новости
1 Декабря , 10:49

Многодетная мать из Башкирии победила на международном конкурсе красоты

46-летняя уфимка Ирина Ишмуратова стала одной из победительниц международного конкурса «Mrs.Universe» на Филиппинах, получив титул Mrs. Deversity.

Многодетная мать из Башкирии победила на международном конкурсе красоты
Многодетная мать из Башкирии победила на международном конкурсе красоты

Ирина начала карьеру модели в 15 лет, но после учёбы, замужества и рождения детей оставила подиум. Весной она решила попробовать силы в конкурсе «Миссис Россия Мира Республики Башкортостан» и взяла Гран-при в категории 40+. Это открыло ей путь на федеральный этап, где она стала третьей вице-миссис, а затем — на международный конкурс.

2025 год стал для Ишмуратовой переломным: участие в трёх конкурсах, запуск нового фэшн-бизнеса, выход на обложку «Playboy» и показ на «Эстет Fashion Week».

Ирина — мама троих дочерей и предприниматель. Ее первый бизнес — производство столового текстиля. После побед в конкурсах она открыла «Школу благородных леди» для девочек 6–16 лет. Проект объединяет модельное обучение и личностное развитие, работает в четырёх филиалах Уфы.

Ишмуратова убеждена: женщина может сочетать материнство, карьеру и личное развитие. Ее дети — пример этого подхода: старшая дочь живёт и учится в Чехии, средняя занимается модельным бизнесом, младшая участвует в творческих и детских конкурсах.

Свои секреты молодости Ирина формулирует просто: внутренний тонус, интерес к жизни, любовь к себе, сон, питание, спорт и баланс.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: Ирина Ишмуратова / архив героини публикации

Автор:
Читайте нас

© 2025 Стерлитамакский рабочий


Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru