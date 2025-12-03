В Башкирии введут штрафы за продажу энергетиков в школах и учреждениях культуры

Контроль за соблюдением запрета будет осуществлять Минторг Башкортостана. За реализацию энергетиков в запрещённых местах предусмотрены штрафы: для граждан — 3–4 тыс. рублей, для должностных лиц — 30–40 тыс., для юридических — 150–200 тыс. рублей. При повторном нарушении суммы увеличиваются до 5 тыс., 50 тыс. и 250 тыс. рублей соответственно.

Ограничения касаются напитков с добавленными стимуляторами, обеспечивающими тонизирующий эффект. Натуральные напитки, такие как кумыс и квас, под запрет не попадают.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: «Башинформ» / архив