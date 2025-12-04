-11 °С
4 Декабря , 13:13

В Башкирии американский булли напал на ребенка

Происшествие случилось во дворе жилого дома Уфы, когда хозяйка пса на мгновение отвлеклась.

Камера домофона зафиксировала, как женщина выгуливает собаку без намордника на удлинённом поводке. На мгновение она отвлеклась и выпустила поводок из рук. В это время рядом появился ребёнок. Заметив приближающееся животное, мальчик попытался убежать, но собака настигла его, прыгнула на спину и сбила с ног. Упавший на асфальт ребёнок начал громко кричать. Хозяйка собаки подбежала и с усилием оттащила питомца от плачущего мальчика.

«Чего ты испугался? Зачем кричишь? Почему плачешь?» — отчитала уфимка расстроенного школьника, пояснив, что собака просто хотела поиграть.

По информации  агентства «Башинформ», физических травм мальчик не получил, но это не исключает того, что он мог пострадать психологически.

Направлен запрос в пресс-службу МВД по Республике Башкортостан за комментарием о произошедшем.

Источник и фото: ИА "Башинформ".

