Этногруппа Ay Yola из Башкирии презентовала новую песню с певицей Алсу

Музыканты отметили, что «Ай, былбылым» имеет прямую связь с эпосом «Урал-батыр». В песне герой обращается к соловью, которого в башкирской традиции считают мудрым хранителем тайн; действие происходит у реки Агидель, которая в эпосе предстает не просто водоемом, а одушевленным образом сына Урал-батыра.

Авторы подчеркнули, что мелодия, укорененная в башкирском эпосе, на протяжении многих поколений вызывает эмоциональный отклик у жителей Башкортостана и Татарстана, оставаясь одной из самых любимых народных песен.

Источник: Официальное сообщество группы Ay Yola / vk.com