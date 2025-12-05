-11 °С
5 Декабря , 15:21

Этногруппа Ay Yola из Башкирии презентовала новую песню с певицей Алсу

Башкирская этногруппа Ay Yola представила совместную композицию с певицей Алсу — современную интерпретацию народной песни «Ай, былбылым».

Музыканты отметили, что «Ай, былбылым» имеет прямую связь с эпосом «Урал-батыр». В песне герой обращается к соловью, которого в башкирской традиции считают мудрым хранителем тайн; действие происходит у реки Агидель, которая в эпосе предстает не просто водоемом, а одушевленным образом сына Урал-батыра.

Авторы подчеркнули, что мелодия, укорененная в башкирском эпосе, на протяжении многих поколений вызывает эмоциональный отклик у жителей Башкортостана и Татарстана, оставаясь одной из самых любимых народных песен.

Источник: Официальное сообщество группы Ay Yola / vk.com

Фото: Официальное сообщество группы Ay Yola / vk.com
 
